За крики "Ахмат-сила" – тысячи гривен штрафа. Чем заканчиваются громкие дела с "любителями России"

Разбираемся, действительно ли закон грозный к нарушителям

На днях украинцев возмутила группа состоятельных юношей, щеголявших тем, как они включали в машинах российскую музыку рядом с мемориалом погибшим военным на Майдане, затем на видео напевали "Я русский", также топтались по желто-голубому флагу.

Из-за публичности на инцидент уже отреагировала полиция, и это, к сожалению, не первый случай такого рода. "Телеграф" решил вспомнить, чем заканчиваются подобные дела.

34 тысячи за боевой клич "Ахмат-сила"

В одном из коттеджных городков под Киевом 25 февраля 2024 молодежь бурно праздновала день рождения. Ребята от 17 до 21 года кричали "Ахмат-сила" (боевой клич пророссийских властей Чеченской республики), а 18-летний юноша при этом стрелял в воздух из стартового пистолета.

По данным аналитической системы YouControl, юноша из Киевщины стал фигурантом 2 дел:

по статье о глорифификации военных, осуществляющих вооруженную агрессию против Украины — ч. 1 ст. 436-2 УКУ;

хулиганство – ст. 296 УК Украины.

После этих дел родители парня обеднели на 91 тысячу гривен, включая процессуальные расходы. Юноша был признан виновным по обеим уголовным статьям.

Судебный процесс по уголовной статье "Глорификация агрессора" длился почти год и закончился следующим приговором Киево-Святошинского райсуда:

юноша виноват и получил пробационный надзор в один год ;

; взыскания в пользу государства 12116 грн 48 коп. затрат на привлечение эксперта;

обязанность периодически появляться для регистрации;

сообщать об изменении места своего проживания, работы или учебы;

не выезжать за пределы Украины без согласования с уполномоченным органом по пробации.

Судебный процесс по хулиганству закончился тем, что молодого человека привлекли к ответственности:

признали виновным и наложили штраф в 34 000 грн.

взыскали в пользу государства 45436 грн за процессуальные расходы.

Бьюти-блогерка сбежала в Италию

В марте 2024 года тиктокерша и бьюти-блогерка из Коростышева Анжелика Титаренко попалась СБУ. Кроме услуг из сферы красоты постила в своем аккаунте в ТикТок российскую пропаганду: называла агрессию России против Украины гибридной войной, которую нужно прекратить. Требовала от власти моральной компенсации за нелегкие последние годы жизни в Киеве.

Блогерке сообщили о подозрении в распространении материалов, в которых содержится отрицание вооруженной агрессии РФ (ч. 2 ст. 436-2 Уголовного кодекса) 13 сентября она не явилась на суд. этого, где "залегла ко дну". Женщина пересекла границы в пункте пропуска "Краковец" 22 июня.

На заседании 13 ноября Шевченковский суд объявил ее в розыск. Пока дело и приговор на паузе, разбирательство продолжится по возвращении блоггера в Украину.

Дедов, избивших женщину из-за языка, не посадили из-за возраста

Агрессивные пенсионеры Виктор Салюк и Константин Коваленко в июне напали на волонтерку Наталью в Киеве из-за украинского языка. Пьяные деды решили сделать волонтеру несколько комплиментов сомнительного качества. Но ухаживаний не оценила и ответила на украинский язык, что не понимает.

Это вызвало агрессию пенсионеров: они начали нецензурно оскорблять потерпевшую, поэтому она решила снимать их на телефон. Далее один из обвиняемых несколько раз ударил ее по ноге, а также нанес удар ладонью в нос. Девушка получила гематому и ссадины на ногах, а также чувствовала боль в носу и голове.

Оболонский районный суд в Киеве признал пенсионеров виновными в хулиганстве, совершенном группой лиц. Однако Салюк и Коваленко были освобождены от наказания из-за пенсионного возраста (им 70 и 74 года). Их приговорили к двум годам лишения свободы с применением испытательного срока на два года.

Включил Лепса во Львове, выбил телефон и получил "огромный" штраф

В мае 2023 года группа мужчин громко включила в машине песню Лепса у памятника Мицкевичу во Львове, нарушая общественный порядок. По просьбе выключить музыку от ставшего свидетелем журналиста Романа Гурского группа начала хамить. Водитель пытался выбить из рук журналиста телефон, пытался ударить в лицо, называл войну "политическим конфликтом".

К агрессивным фанатам Лепса вызвали полицию, а 27 июля суд признал водителя Лукьяна Зайцева виновным в совершении административного правонарушения по ст. 173 КУоАП (Мелкое хулиганство). Ему назначили штраф 51 грн. Также он должен оплатить 537 грн судебных издержек.

Ранее "Телеграф" писал, что в Одессе на улице Дерибасовской заведение караоке транслировало песни российских исполнителей. Речь идет о песнях Михаила Круга.