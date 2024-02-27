Організатора вечірки під Києвом, де стріляли та кричали "Ахмат-сила", затримано: він уже вибачився (відео)

Хлопець зізнався, що компанія святкувала його 18-річчя

Співробітники СБУ встановили особи всіх учасників скандальної вечірки, які під час комендантської години кричали "Ахмат-сила" та стріляли у повітря. Як виявилося, у такий дивний спосіб молоді люди відзначали день народження свого друга.

Іменинник, на честь якого звучали постріли та провакативні гасла, вибачився на камеру за свій вчинок. Про це повідомили у пресслужбі СБУ.

Так, на відео можна побачити молодого хлопця, який зізнається в тому, що саме він із друзями влаштував у котеджному містечку під Києвом вечірку зі стріляниною та вигуками "Ахмат-сила". Хлопець вибачається у той момент, коли поруч із ним стоїть співробітник СБУ.

"Я святкував свій день народження з 24 на 25 лютого і дозволив собі викрикувати тероритичне гасло "Ахмат-сила"…" "Ахмат" — це терористи", — заявляє хлопець на відео. Також парубок перепрошує за свою поведінку та просить у всіх вибачення.

За попередніми даними, 18-річного організатора вечірки було затримано. Також встановлені особи всіх гостей, які були присутні на дні народження фігуранта — їм виявилося від 17 до 21 року.

Фігуранту планують повідомити про підозру у вчиненні хуліганства. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми.

Зловмисникам загрожує до 7 років тюрми

Нагадаємо, раніше у столичних Телеграм-каналах з'явилася інформація про те, що в ніч на неділю, 25 лютого, в одному з котеджних містечок під Києвом молодь бурхливо святкувала день народження. Хлопці, під час комендантської години, кричали "Ахмат-сила" і стріляли в повітря.

У соцмережах також зазначали, що іменинником нібито виявився Герман Давид Борисович — син бізнесмена Бориса Германа, обвинуваченого в організації замаху на журналіста Аркадія Бабченка в 2018 році.

Для довідки: "Ахмат — сила!" — це релігійно-політичне гасло на честь покійного президента Чечні Ахмата Кадирова, офіційний бойовий клич проросійської влади Чеченської республіки. З 2017 року поширюється главою Чечні Рамзаном Кадировим і його оточенням.

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