До київських "мажорів", які співали "Я русский", нагрянули з обшуками: знайшли багато цікавого (відео)

"Блогерами" виявилися шість мешканців столиці віком від 14 до 17 років

Правоохоронці провели обшуки в будинках двох повнолітніх, які поводилися зухвало, перекривали дорогу в столиці, співали російські пісні та демонстрували зброю. У них знайшли багато чого цікавого.

"Блогерами" виявилися шість мешканців столиці віком від 14 до 17 років. Про це 12 січня повідомляє прес-служба поліції Києва.

Наголошується, що під час обшуків у двох неповнолітніх вилучили зброю, патрони, страйкбольну гранату, кастет, ніж, а також комп’ютерну техніку та мобільні телефони. За цим фактом триває розслідування.

Передісторія

10 січня в соцмережах було поширено низку публікацій з зухвалої поведінки групи неповнолітніх осіб у центрі столиці. Зокрема, останні слухали російську музику, демонстрували зброю та робили низку інших дій для створення провокативного контенту.

Незабаром з’явилася інформація, що правоохоронці знайшли порушників.

За даними правоохоронних органів, один із порушників уже раніше притягувався до відповідальності. Він співав пісню "Я русский" російського виконавця Ярослава Дронова, відомого під псевдонімом Shaman.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 8 січня, у центрі Києва сталася бійка між двома молодими людьми, з затримали правоохоронці. В одного із затриманих виявили пістолет.