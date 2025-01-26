В Україні шукають людей на сезонну роботу - але в пріоритеті росіяни та білоруси

Українці обурились такій вакансії

У мережі зʼявилось оголошення про пошук роботи для центральної та західної України. Але в пріоритеті українські чоловіки, які мають відстрочку, а також громадяни Росії та Білорусії.

Про це повідомила у Фейсбук Ксенія Проконова. Робітників шукають для сезонної роботи, яка розпочнеться у березні.

"Робота фізична, встановлення металевих і бетонних парканів по Україні (захід і центр). Проживання забезпечують. Якщо є авто, взагалі чудово. Приступаєте до роботи в березні", — йдеться у повідомленні.

Спочатку жінка писала, що в пріоритеті потрібні чоловіки з Білорусі та Російської Федерації.

Пропозиція роботи у дописі Ксенії Проконової. Скріншот - Максим Юрьєв.

Після того, як мережу розлютив цей допис, Проконова його виправила та написала пояснення. Вже у самому тексті оголошення про пошук роботи вона вказала, що шукають не тільки громадянин РФ та РБ.

Виправлений допис Проконової

Жінка також написала, що тут немає дискримінації.

"Кожен, хто зараз пробував замовити якісь послуги, знає, що з чоловіками проблема. У роботодавця є вибір: закритися або брати російсько- та україномовних іноземців. До речі, вони тут перебувають абсолютно законно. Якщо це для вас сюрприз, буває. На переклад іноземцям з інших країн немає ресурсу. Як і на нескінченне вирішення питань із ТЦК. У тексті чітко зазначено, що громадяни України підходять за наявності відстрочки. Імовірність їх знайти — 0,01%", — пише вона.

Як відреагувало суспільство

Українці були обурені дописом Проконової. Вони масово почали відписуватись від її сторінки.

Були й ті користувачі, які підтримують авторку допису. Вони її підтримали у тому, що вона робить.

Один з користувачів також запитав, чому не можна шукати робітників з інших країн. Проконова відповіла так: "Ці іноземці — моя цільова аудиторія, тому я можу дати їм роботу. Там не вказано "тільки". Там вказано пріоритет:) Російсько- та україномовні підійдуть із будь-яких країн. З іншими не складеться робота в бригаді, оскільки немає ресурсів на переклад. Роботодавець не має можливості витрачати час і ресурси на розв'язання питань з ТЦК, тому українці тільки з відстрочкою".

На її допис також відреагував Максим Юрьєв. Після того, як Проконова виправила свій допис він написав наступне: "Реакція на мій допис не виправляє ситуацію: жодного слова про можливість працевлаштування ветеранів, непридатних, тих хто не підлягає мобілізації за віком тощо. Хіба що відстрочка".

Юрьєв написав, що за подібне передбачено значний штраф.

Окрім цього, він під дописом опублікував відео, де жінка розповідає, нібито те, як громадянам РФ діяти з незаконними діями в ЄС.

На момент публікації "Телеграф" звернувся за коментарем до Ксенії Проконової. Натомість відповіді так і не отримали.

Раніше "Телеграф" писав, що мігранти з Азії знову грабують окуповані міста України.