Трамп закрив кордон з Мексикою: мігранти у сльозах (відео)

На кордон уже вирушили силовики

Новий президент США Дональд Трамп підписав перші укази після повернення до Білого дому. Як і очікувалося, вони торкнулися питання міграції.

За даними CNN і The Hill, його указом було закрито додаток CBP One. Воно допомагало мексиканським мігрантам легально в’їжджати на територію США.

"Чинні записи на прийом, заплановані через CBP One, більше не дійсні", — йдеться в повідомленні на сайті програми.

Таким чином, кордон по суті виявився закритим для прохачів притулку. При цьому деякі мігранти дізналися про закриття, коли перебували в черзі на співбесіду з представниками США, що стало для них несподіванкою.

У мережі також з’явилися кадри, що на кордон прибули силовики.

Тим часом влада Мексики побоюється, що мігранти спробують проникнути на територію США нелегально.

Існують сотні мігрантів, які прибули до прикордонних районів і виконали вимоги закону про в'їзд до США в нормативному порядку. І тепер, коли все це закінчилося, звичайно, багато хто з цих громад мігрантів ухвалить невірне рішення, те, що ми називаємо спробою нелегального перетину кордону в США", — сказав Хосе Марія Гарсія Лара, директор притулку для мігрантів Moviemiento Juventud 2000.

Як повідомлялося раніше, під час своєї інавгураційної промови Трамп наголосив на зовнішній та внутрішній політиці, соціальних питаннях та енергетичній незалежності країни. Президент заявив, що його адміністрація працюватиме на благо американського народу, ставлячи інтереси США на перше місце.