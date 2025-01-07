Мігранти з Азії знову грабують окуповані міста України: скільки їм платить Росія

Місцеві відмовляються від такої роботи

Росіяни розпочали масштабний видобуток руди на тимчасово захопленій території Запорізької області. За попередньою інформацією, поблизу села Веселе, що за 15 кілометрів від Токмака, розгорнуто масштабні роботи з відкритого видобутку корисних копалин.

Про це повідомляє колишній радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко на своїй сторінці у Telegram.

На майданчику працює значна кількість спеціальної техніки. Місцеве населення відмовляється від пропозицій працевлаштування, незважаючи на обіцяну зарплатню у 100 тисяч рублів за вахтовий метод роботи (близько 30 тисяч гривень).

Через брак робочої сили розпочалося масове залучення мігрантів з країн Азії. За наявними даними, частина "маріупольської мігрантської діаспори" вже переїхала до Токмака для роботи на нелегальному видобутку.

Такі дії з незаконного видобутку української руди не поодинокі. З початку повномасштабного вторгнення зафіксовано численні випадки розкрадання природних ресурсів, промислового обладнання та майна місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях України.

Раніше "Телеграф" також писав про те, що росіяни вкрали пісню у Христини Соловій. Вони виконали її на телешоу.