В Украине ищут людей на сезонную работу – но в приоритете россияне и белорусы

Украинцы возмутились такой вакансии

В сети появилось объявление о поиске работы для центральной и западной Украины. Но в приоритете украинские мужчины с отсрочкой, а также граждане России и Белоруссии.

Об этом сообщила в Фейсбуке Ксения Проконова. Рабочих ищут для сезонной работы, которая начнется в марте.

"Работа физическая, установка металлических и бетонных заборов по Украине (мероприятие и центр). Проживание обеспечивают. Если есть авто, вообще отлично. Приступаете к работе в марте", — говорится в сообщении.

Сначала женщина писала, что в приоритете нужны мужчины из Белоруссии и Российской Федерации.

Предложение работы в сообщении Ксении Проконовой. Скриншот – Максим Юрьев.

После того как сеть разозлила это сообщение, Проконова его исправила и написала объяснение. Уже в самом тексте объявления о поиске работы она указала, что ищут не только гражданин РФ и РБ.

Исправлено сообщение Проконовой

Женщина также написала, что здесь нет дискриминации.

"Каждый, кто сейчас пробовал заказать какие-то услуги, знает, что с мужчинами проблема. У работодателя есть выбор: закрыться или брать русско- и украиноязычных иностранцев. Кстати, они здесь абсолютно законно. Если это для вас сюрприз, бывает. На перевод иностранцам из других стран нет ресурса. Как и на бесконечное решение вопросов по ТЦК. Украины подходят при наличии отсрочки. Вероятность их найти — 0,01%", — пишет она.

Как отреагировало общество

Украинцы были возмущены корреспонденцией Проконовой. Они начали массово отписываться от ее страницы.

Были и те пользователи, которые поддерживают автора сообщения. Они поддержали ее в том, что она делает.

Один из пользователей также спросил, почему нельзя искать рабочих из других стран. Проконова ответила так: "Эти иностранцы — моя целевая аудитория, поэтому я могу дать им работу. Там не указано "только". Там указан приоритет:) Русско- и украиноязычные подойдут из любых стран. С другими не сложится работа в бригаде, так как нет ресурсов на перевод. Работодатель не имеет возможности тратить время и ресурсы на решение вопросов с ТЦК, поэтому украинцы только с отсрочкой".

На ее сообщение также отреагировал Максим Юрьев. После того, как Проконова исправила свое сообщение, он написал следующее: "Реакция на мое сообщение не исправляет ситуацию: ни слова о возможности трудоустройства ветеранов, непригодных, тех, кто не подлежит мобилизации по возрасту и т.д. Разве что отсрочка".

Юрьев написал, что за подобное предусмотрен значительный штраф.

Кроме этого, он под опубликованием видео, где женщина рассказывает, якобы то, как гражданам РФ действовать с незаконными действиями в ЕС.

На момент публикации "Телеграф" обратился за комментарием к Ксении Проконовой. Ответа так и не получили.

Ранее "Телеграф" писал, что мигранты из Азии снова грабят оккупированные города Украины.