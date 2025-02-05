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Цінний ресурс для України. 200-мільйонна країна може допомогти ЗСУ бійцями

Автор
Ігор Тимофєєв
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Індонезійські морські піхотинці та Австралійські сили оборони на спільних військових навчаннях Keris Woomera 2024
Індонезійські морські піхотинці та Австралійські сили оборони на спільних військових навчаннях Keris Woomera 2024. Фото Getty Images

Зарплата новобранця на батьківщині у 25 разів менша від України

Запрошення на роботу в Україну працівників з Азії має просте економічне обгрунтування. Наприклад, середня зарплата в Бангладеш становить близько 200 доларів, в Україні – майже 540 доларів, або 22 500 грн. Тож для людей із країн "третього" світу така різниця є вагомим стимулом для зміни місця проживання та працевлаштування.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький. Він пояснив, що в Україні зарплати вищі, аніж у 125 країнах світу.

Більше читайте у публікації: "Іншого виходу немає? Чому не варто боятися мігрантів з Азії та Африки та як не повторити чужих помилок".

Україна не є бідною країною в економічному сенсі, особливо порівняно з іншими державами, каже експерт. За його словами, цей факт робить ідею залучення десятків тисяч індонезійців до лав української армії не тільки можливим, але й надзвичайно перспективним.

— До прикладу, в Індонезії населення перевищує 200 мільйонів людей, а початкова зарплата новобранця в індонезійській армії становить близько 100 доларів на місяць. Натомість ця острівна держава має великий досвід у військових конфліктах і може стати цінним ресурсом для України. Також залучати людей можна було б з інших бідніших країн, в тому числі з країн СНД, — зауважує експерт.

На окремих ділянках фронту українські військові заробляють 2,5 тисячі доларів на місяць, що у 25 разів більше, аніж військові в Індонезії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на Закарпатті підприємство завозить робітників з Бангладешу, і пояснив, як відреагували в службі зайнятості.

Теги:
#Індонезія #Бангладеш #Гастарбайтери #Трудова міграція #ЗСУ