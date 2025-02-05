Цінний ресурс для України. 200-мільйонна країна може допомогти ЗСУ бійцями

Зарплата новобранця на батьківщині у 25 разів менша від України

Запрошення на роботу в Україну працівників з Азії має просте економічне обгрунтування. Наприклад, середня зарплата в Бангладеш становить близько 200 доларів, в Україні – майже 540 доларів, або 22 500 грн. Тож для людей із країн "третього" світу така різниця є вагомим стимулом для зміни місця проживання та працевлаштування.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький. Він пояснив, що в Україні зарплати вищі, аніж у 125 країнах світу.

Більше читайте у публікації: "Іншого виходу немає? Чому не варто боятися мігрантів з Азії та Африки та як не повторити чужих помилок".

Україна не є бідною країною в економічному сенсі, особливо порівняно з іншими державами, каже експерт. За його словами, цей факт робить ідею залучення десятків тисяч індонезійців до лав української армії не тільки можливим, але й надзвичайно перспективним.

— До прикладу, в Індонезії населення перевищує 200 мільйонів людей, а початкова зарплата новобранця в індонезійській армії становить близько 100 доларів на місяць. Натомість ця острівна держава має великий досвід у військових конфліктах і може стати цінним ресурсом для України. Також залучати людей можна було б з інших бідніших країн, в тому числі з країн СНД, — зауважує експерт.

На окремих ділянках фронту українські військові заробляють 2,5 тисячі доларів на місяць, що у 25 разів більше, аніж військові в Індонезії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на Закарпатті підприємство завозить робітників з Бангладешу, і пояснив, як відреагували в службі зайнятості.