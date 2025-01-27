На Закарпатті підприємство хоче завезти робітників з Бангладешу: як відреагували в службі зайнятості

Замість працевлаштування біженців та ВПО на підприємстві чомусь хочуть завезти мігрантів

На Закарпатті одне з місцевих підприємств планує залучити на роботу 160 працівників з Бангладешу. Мова йде про ДП "Ламелла" у Тячівській міській територіальній громаді, яке спеціалізується на виготовленні меблів. Новина про це визвала обурення у соціальних мережах.

Про наміри підприємства повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Микола Білецький. Він заявив, що підприємство розширилося та має додаткові 700 робочих місць, на які шукає робітників.

"Тут працює 430 людей, а у зв’язку зі збільшенням виробничих потужностей на підприємстві є 700 робочих місць. Бізнес, котрий створив усі умови, закупив обладнання, матеріали, гостро потребує працівників. Зараз підприємство веде перемовини з МЗС про працевлаштування на умовах трудового договору 160 осіб із Народної Республіки Бангладеш", – написав він.

Новину прокоментував голова Спілки споживачів комунальних послуг України Олег Попенко. Він підкреслив, що замість того, щоб працевлаштувати біженців з інших регіонів України, в Україну хочуть завезти мігрантів.

"В ОВА заявили, що на Закарпатті підприємство планує залучити 160 працівників із Народної Республіки Бангладеш. Завод з виробництва меблів вже веде перемовини з МЗС про працевлаштування мігрантів. Цікаво як на всю цю ситуацію відреагує Мінекономіки, враховуючи мільйони біженців та переселенців в Україні, з яких сотні тисяч не мають роботу та існують на межі біологічного виживання. На якій х*р тоді потрібна служба зайнятості, яка не може організувати навчання всього 150-ти людей для не самого надскладного виробництва, при тому, що в Україні 2 млн безробітних?", – написав він.

Серед інших на допис Попенка відповів голова департаменту комунікацій Державної служби зайнятості Андрій Яницький. Він зазначив, що тогоріч було влаштовано на роботу понад 250 тисяч осіб, в тому числі 42 тисячі ВПО, а також пообіцяв дізнатися, чим обумовлене рішення спробувати завезти мігрантів.

"Не знаю ситуацію саме по цьому підприємству і не готовий без вивчення питання казати, чому саме в цьому випадку бізнес вирішив залучити мігрантів. Але загалом ситуація виглядає таким чином: безробіття стрімко скорочується та змінюється на кадрову кризу, бо мільйони людей на фронті або за кордоном. Проблема із залученням кадрів вже є зараз, і буде зростати… Тому трудова міграція буде, ми від цього нікуди не подінемося. Але, звісно, потрібно у першу чергу залучати українців. Впевнений, що у даному випадку є логічне пояснення, чому бізнес обрав саме такий шлях. Спробую дізнатися про це завтра в керівника Закарпатьського обласного центру зайнятості", – написав Яницький у відповідь на заяву Попенка.

Тим часом в Україні склалася парадоксальна ситуація на ринку праці. Офіційно в країні зареєстровано понад два мільйони безробітних людей, проте на ринку праці існує шалений дефіцит робочих рук. А ще українців обурило те, що у мережі зʼявилось оголошення про пошук роботи для центральної та західної України. Але в пріоритеті українські чоловіки, які мають відстрочку, а також громадяни Росії та Білорусії.

Зазначимо, що бути безробітним в Україні зараз ще й небезпечно. У листопаді 2024 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив про пріоритетність мобілізації безробітних українців, які не сплачують податки. Тим часом в Збройних силах України стверджують, що сегрегації за ознакою офіційного працевлаштування не існує.