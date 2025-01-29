Можна претендувати на майже 10 тис грн? Якою буде пенсія при середній зарплаті в 2025 році

Пенсію в майже 10 тис грн у 2025 може отримувати чоловік з 40 роками стажу та середньою зарплатою

Пенсія в Україні при мінімальній зарплаті в не зможе перевищити й 4 тисяч гривень. Однак якщо громадянин отримуватиме заробітну плату в понад 22 тисяч гривень, то і виплата на відпочинку може сягнути майже 10 тисяч гривень.

Середня зарплата в Україні у січні 2025 року склала 22 500 гривень, що на 18% більше, аніж у січні 2024, пише "ТСН". Якою буде пенсія в 60-річного чоловіка в поточному році при такій зарплаті, розбирався "Телеграф", використавши пенсійний калькулятор.

Якщо зарплата українця складає 22500 гривень, він вирішив вийти на пенсію в 60 років з 40 роками стажу, якщо почав офіційно працювати з 20 років, то у 2025 році його виплата буде в розмірі 9948 гривень.

Таку суму було вирахувано на загальних умовах, без додавання пільгових категорій населення — ветеран війни, діти війни, особливі заслуги перед Батьківщиною, тощо.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що виплати деяких пенсіонерів можуть вирости аж в шість разів. Однак таке нарахування відбудеться лише за певної обставини.