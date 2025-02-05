Реакція має бути швидка: економіст назвав два способи контролю гастарбайтерів в Україні

Україні бракує робочих рук, але залишати ситуацію на самоплин теж не можна

Залучаючи на роботу в Україні трудових мігрантів з Африки та Азії, роботодавці мають докладати максимум уваги питанням безпеки. І тут слід використати досвід Об’єднаних Арабських Еміратів і Катару, де саме приймаюча сторона несе відповідальність за гастарбайтерів.

Про це "Телеграфу" розповів доктор економічних наук, фахівець з міграційної політики та фінансових програм для мігрантів і діаспори Андрій Гайдуцький. Він пояснив, що має діяти система штрафів за недотримання правил.

Більше читайте у публікації: "Іншого виходу немає? Чому не варто боятися мігрантів з Азії та Африки та як не повторити чужих помилок".

Експерт пояснив, що також має бути чітко визначена відповідальність самих мігрантів.

— Неадекватна поведінка іноземців у чужій країні, їхнє ставлення до місцевого населення та роботодавців має каратися двома способами: через систему штрафів та систему депортації, — вважає Гайдуцький.

Бажано, щоб система депортації була максимально швидкою, як це реалізовано в ОАЕ. Наприклад, в Дубаї в аеропорту створено окремий термінал. Через нього щодня можуть висилати з країни трьохсот людей [цифра залежить від пори року та економічного циклу].

Після депортації особа може повернутися в країну, сплативши штраф, але це залежить від серйозності правопорушення.

Крім того, за словами фахівця з міграційної політики, місцеве населення також має нести відповідальність за неадекватне ставлення до іноземців, які приїхали працювати чи відпочивати.

— Не повинно бути жодних проявів расизму. Це стосується як фізичних осіб, так і юридичних осіб. Наприклад, ситуація, коли вхід до супермаркету дозволений лише українцям, є неприйнятною і є проявом расизму. Суспільство чомусь вважає, що робочі місця, економічні ресурси та можливості мають бути призначені виключно для громадян України, а не для іноземців, — каже Андрій Гайдуцький.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, на Закарпатті підприємство завозить робітників з Бангладешу, і пояснив, як відреагували в службі зайнятості.