Ценный ресурс для Украины. 200-миллионная страна может помочь ВСУ бойцами

Зарплата новобранца на родине в 25 раз меньше, чем в Украине

Приглашение на работу в Украину работников из Азии имеет простое экономическое обоснование. Например, средняя зарплата в Бангладеш составляет около 200 долларов, в Украине – почти 540 долларов, или 22 500 грн. Так что для людей из стран "третьего мира" такая разница является весомым стимулом для смены места жительства и трудоустройства.

Об этом "Телеграфу" рассказал доктор экономических наук, специалист по миграционной политике и финансовым программам для мигрантов и диаспоры Андрей Гайдуцкий. Он объяснил, что в Украине зарплаты выше, чем в 125 странах мира.

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Украина — не бедная страна в экономическом смысле, особенно по сравнению с другими государствами, говорит эксперт. По его словам, этот факт делает идею привлечения десятков тысяч индонезийцев в ряды украинской армии не только возможным, но и чрезвычайно перспективным.

— К примеру, в Индонезии население превышает 200 миллионов человек, а начальная зарплата новобранца в индонезийской армии составляет около 100 долларов в месяц. Зато островное государство имеет большой опыт в военных конфликтах и может стать ценным ресурсом для Украины. Также привлекать людей можно было бы из других более бедных стран, в том числе из стран СНГ, — отмечает эксперт.

На отдельных участках фронта украинские военные зарабатывают 2,5 тысяч долларов в месяц, что в 25 раз больше, чем военные в Индонезии.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что на Закарпатье предприятие завозит рабочих из Бангладеша, и объяснил, как отреагировали в службе занятости.