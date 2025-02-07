Найгарячіше - на Покровському напрямку. Що відбувається на фронті (карти боїв)

Активність ворога зросла одразу на кількох напрямках

Триває 1080-й день повномасштабного російського вторгнення в Україну. ЗСУ наступають у Курській області, а росіяни продовжують тиснути на Покровському напрямку.

Минулої доби окупанти могли просунутися біля двох населених пунктів у Донецькій області. Про це свідчать дані аналітиків DeepState.

Як повідомляється, російські війська могли здійснити просування в районі населених пунктів Дачне та Успенівка на Донеччині.

За інформацією Генерального штабу ЗСУ, найбільш напружена ситуація зберігається на Покровському напрямку. Там противник здійснив 36 штурмових і наступальних дій біля Зеленого Поля, Новоторецького, Піщаного, Успенівки і інших населених пунктів.

Також росіяни не припиняють атакувати позиції ЗСУ на Лиманському напрямку. Тут противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Зелений Гай, Копанки, Новосергіївка, Греківка, Нове, Зелена Долина, Новолюбівка, Катеринівка, Ямполівка, Терни та Колодязі.

Загалом за минулу добу за даними Генштабу на фронті зафіксовано 101 бойове зіткнення. Наші воїни завдають військам РФ відчутних втрат в живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Нагадаємо, у четвер, 6 лютого, з'явились повідомлення про те, що ЗСУ розпочали контрнаступальні дії із застосуванням бронетехніки у Курській області. Втім, Генштаб цієї інформації поки що не коментує.

Раніше "Телеграф" писав, що Курській операції пів року. Ми розповіли, яких успіхів досягли ЗСУ та які втрати росіян.