Росіяни захопили село на Харківщині та просунулися в Донецькій області (карти боїв)

Тривають запеклі бої

Йде 1074-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, за минулу добу, 31 січня, на фронті сталося 132 бойових зіткнення. Росіяни захопили село на Харківщині та нові території Донецької області.

За даними порталу DeepState, ворог окупував Новомлинськ у Харківській області. Аналітики зазначили, що позначення на мапі в Новомлинську є більш уточненням, а не "новим" просуванням, адже захоплення села відбулося декілька тижнів тому.

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"На початку грудня Сили Оборони зачистили один із організованих кацапських плацдармів, який утворився в селі Новомлинськ. Далі увага була перекинута на другий в районі Масютівки, який поширився на сьогодні аж до Дворічної і яку противник поступово поглинає", — йдеться у повідомленні.

Також росіяни просунулися в Донецькій області. Це сталося біля Рівнополя, Роздольного, Янтарного, Петропавлівки, Баранівки та в Удачному.

Як повідомив Генеральний штаб ЗСУ у своєму зведенні станом на 22:00 31 грудня, російська армія двічі атакувала біля Вовчанська на Харківському напрямку. Також вона 7 разів намагалася просунутися до наших позицій на Куп'янському напрямку. Бої точилися неподалік Лозової, Богуславки, Піщаного, Петропавлівки та Загризового.

На Донеччині найбільше боїв сталося на Покровському напрямку. Ворог 54 рази намагався вклинитися в нашу оборону в районах населених пунктів Машівка, Єлизаветівка, Новоторецьке, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Новоукраїнка, Удачне, Котлярівка, Новоандріївка, Олексіївка, Андріївка, Дачне та Улакли.

У ГШ уточнили втрати росіян на Покровському напрямку за січень. Там наші воїни знешкодили 15 185 окупантів, 6 966 з них — безповоротно.

"Знищено 16 танків, 87 бойових броньованих машин, 320 одиниць автомобільної техніки, 22 артилерійські системи, один протитанковий ракетний комплекс, один склад зберігання пально-мастильних матеріалів, п’ять складів боєприпасів та 173 БпЛА, крім того, пошкоджено 14 танків, 25 бойових броньованих машин, 83 одиниці автомобільної техніки, 49 гармат та мінометів та одну реактивну систему залпового вогню", — йдеться у повідомленні.

На Лиманському напрямку за неповну добу 31 січня росіяни атакували 11 разів в районах Зеленої Долини, Новомихайлівки, Новоєгорівки, Макіївки, Ямполівки та Колодязів. Наші воїни відбили всі атаки окупантів, додали у ГШ.

На Сіверському напрямку окупанти 6 разів намагалися просунутись вперед. Бої йшли в районах Білогорівки, Верхньокам’янського та Спірного.

На Краматорському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення. Росіяни штурмували поблизу населених пунктів Часів Яр, Ступочки, Біла Гора та Предтечине.

На Торецькому напрямку ворог був активний в районі Торецька. Наші захисники відбили 10 атак.

Як повідомляв "Телеграф", вночі росіяни масовано атакували Запоріжжя безпілотниками. За даними моніторінгів, щонайменше 20 дронів атакували місто, є руйнування.