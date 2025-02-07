Горячее всего – на Покровском направлении. Что происходит на фронте (карты боев)

Активность врага выросла сразу на нескольких направлениях

Продолжается 1080-й день полномасштабного российского вторжения в Украину. ВСУ наступают в Курской области, а россияне продолжают давить на Покровском направлении.

За прошедшие сутки оккупанты могли продвинуться около двух населенных пунктов в Донецкой области. Об этом свидетельствуют данные аналитиков DeepState.

Как сообщается, российские войска могли осуществить продвижение в районе населенных пунктов Дачное и Успеновка Донецкой области.

По информации Генерального штаба ВСУ, наиболее напряженная ситуация сохраняется в Покровском направлении. Там противник совершил 36 штурмовых и наступательных действий у Зеленого Поля, Новоторецкого, Песчаного, Успеновки и других населенных пунктов.

Также россияне не перестают атаковать позиции ВСУ на Лиманском направлении. Здесь противник пытался продвинуться вблизи населенных пунктов Зеленая Роща, Копанки, Новосергеевка, Грековка, Новое, Зеленая Долина, Новолюбовка, Екатериновка, Ямполевка, Терны и Колодцы.

Всего за минувшие сутки по данным Генштаба на фронте зафиксировано 101 боевое столкновение. Наши воины наносят войскам РФ ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

Напомним, в четверг, 6 февраля, появились сообщения о том, что ВСУ начали контрнаступательные действия с применением бронетехники в Курской области. Впрочем, Генштаб этой информации пока не комментирует.

Ранее "Телеграф" писал, что Курской операции полгода. Мы рассказали, каких успехов добились ВСУ и какие потери у россиян.