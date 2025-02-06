Курській операції пів року. Яких успіхів досягли ЗСУ та які втрати росіян

Наші війська, як і раніше, утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в Росії

Від початку Курської операції пройшло рівно шість місяців. За цей час російські військові зазнали великих втрат, як у техніці та живій силі, так і в територіях.

Про це 6 лютого пише Генеральний штаб ЗСУ. Зазначається, що за ці пів року ворог втратив близько 40 тисяч людей, із них понад 16 тисяч – убитими.

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"Операція Сил оборони України в Курській області Російської Федерації розпочалася 6 серпня 2024 року і триває вже пів року. Вперше за 11 років війни бойові дії були перенесені на територію Росії. Наші війська, як і раніше, утримують сотні квадратних кілометрів "буферної зони" в Росії", — йдеться у повідомленні.

Мета Курської наступальної операції — не допустити нового наступу ворога в Сумській та Харківській областях. Ця операція і через 6 місяців виконує вказану функцію.

У ГШ додали, що операція змусила російських військових перекидати значні ресурси в Курську область, послаблюючи позиції на інших ділянках фронту.

"Також Росія була вимушена просити допомогу у Північної Кореї, яка спрямувала на Курщину 12 тисяч своїх військовослужбовців. Загальні втрати контингенту КНДР склали близько 4 тисяч осіб. З трьох умовних північнокорейських бригад фактично одна знищена, дві — втратили боєздатність. Відтак, на даний час підрозділи з КНДР відведені з лінії фронту", — пише Генштаб.

За пів року бойових дій у Курській області втрати росіян мають такий вигляд:

131 танк,

689 бойових броньованих машин,

386 артилерійських систем,

12 одиниць РСЗВ,

12 засобів ППО,

1 літак,

3 вертольоти,

931 безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня

1164 одиниці автомобільної техніки,

34 одиниці спеціальної техніки.

Крім того, в ході операції українські сили взяли в полон 909 російських військових, суттєво поповнивши обмінний фонд. Це дозволило повернути додому сотні українських захисників, які перебували у російських в’язницях.

"Курська наступальна операція залишається прикладом раптових асиметричних та успішних дій Сил оборони України, що дозволяють завдати значних втрат переважаючому противнику та перехопити ініціативу на полі бою", — підсумували в Генштабі.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Курській області розвалили елітний військовий підрозділ із КНДР. Чиновники, які говорили на умовах анонімності, заявили, що втрати військовослужбовців КНДР, відправлених до Росії у кількості близько 11 000 осіб, становили 4000.