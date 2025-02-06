Росіяни могли атакувати Київ "Орєшніком": Forbes пояснили, чому ракета не долетіла

Ракета нібито вибухнула на території Росії

У четвер, 6 лютого, Російська Федерація нібито ще раз запустила ракету "Орєшнік" по Україні. Цього разу ймовірною ціллю могла, ймовірно, стати столиця.

Про це повідомляє Forbes. Щоправда, офіційного підтвердження інформації про застосування цієї ракети, як і про можливе її падіння ракети на російській території, зараз немає.

"Через три місяці, у четвер вранці, росіяни, як повідомляється, запустили ще один "Орєшник" — цей, очевидно, був націлений на Київ. Завили сирени повітряної тривоги. Мешканці міста почали шукати укриття. Але далі… нічого. Не було громових ударів, оскільки невибухові транспортні засоби врізалися в землю", — пише видання.

Зазначається, що "Орєшнік" міг вийти з ладу та впасти у Росії.

Нагадаємо, нещодавно Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Олександр Сирський заявив, що Україна зараз не має систем, здатних перехоплювати російську балістичну ракету "Орєшнік". За словами військового експерта Петра Черника, дорогу систему ППО, яка може збивати "Орєшнік", сьогодні може дозволити собі лише США. А єдина країна, яка дозволила собі її купити, — Саудівська Аравія.

Проте є підстави для оптимізму, каже експерт. У 2024 році в США була введена в дію пускова установка Typhon. Насамперед вона призначена для відстрілювання ракети BGM-109 Tomahawk. Але в комплектацію входить також пусковий контейнер, який може запускати ракету RIM-161 Standard Missile 3. Це протиракета, яка розроблялася проти балістичної зброї, на зразок "Орєшнік".

Як повідомляв "Телеграф", у 2025 році ракетна система "Орєшнік" перестала згадуватися у виступах російських офіційних осіб.