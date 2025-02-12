В Україні задумалися про відмову від мобілізації

Українську армію хочуть реформувати

В Україні обговорюється можливість відмови від системи мобілізації. Замінити її хочуть підписанням контрактів з уже мобілізованими громадянами.

Про це розповів заступник голови ОПУ полковник Павло Паліса в ефірі єдиного марафону. За його словами, це дозволить встановити чіткі терміни проходження служби.

"Це перший етап з більшої програми, де йтиметься про можливість підписання вже мобілізованими громадянами контрактів з чіткими термінами і теж відповідними фінансовими вимогами. Йдеться про те, щоб планово відмовитися від мобілізації", — сказав він.

Крім того, він зазначив, що українцям віком 18-25 років запропонують добровільно приєднатися до Сил оборони в рамках пілотного проєкту, який передбачає короткостроковий контракт із фінансовою мотивацією.

За словами Паліси, наразі тривають роботи над створенням механізму "запобіжників", щоб умови контракту чітко виконувались. Крім того, робота йде із представниками громадянського суспільства.

Механізм укладання контрактів випробовуватимуть на окремих бригадах.

Як повідомлялося раніше, президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міноборони готує спеціальну контрактну програму для залучення молоді у віці 18-24 років на службу до армії.