Українцям пропонують мільйон за контракт з армією: Зеленський розповів про бонуси для 18-річних

Міноборони готує спеціальну контрактну програму для 18-річних

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Міністерство оборони готує спеціальну контрактну програму для залучення молоді віком 18-24 років до служби в армії.

Про це він розповів в інтерв’ю агентству Reuters у п’ятницю, 7 лютого.

Що пропонує держава?

За умовами нового контракту, українці віком 18-25 років, які підпишуть річну угоду з армією, отримають:

1 мільйон гривень бонусу ;

; Безкоштовне навчання у вищих навчальних закладах без іспитів після року служби;

без іспитів після року служби; Іпотеку під 0% річних , де всі відсотки покриває держава;

, де всі відсотки покриває держава; Інші пільгові умови та привілеї.

Хто ініціатор цієї програми?

За словами Зеленського, ця ініціатива походить від військових командирів та Міністерства оборони. Вона обговорювалась із командувачами, зокрема з Павлом Полісою та генералом Мойсюком, а також на рівні Ставки верховного головнокомандувача.

"Це велика спільна робота, і, на мою думку, пропозиція буде корисною для тих, хто хоче спробувати службу на один рік. Якщо їм сподобається, вони зможуть продовжити контракт", – зазначив Зеленський.

Президент повідомив, що всі деталі нового контракту будуть офіційно оприлюднені найближчими днями.

"Деталі стануть відомими вже завтра або післязавтра. Основні моменти: військовослужбовець за рік зможе заробити 1 млн грн, а після служби обрати ВНЗ без іспитів і навчатися безкоштовно. Також буде можливість скористатися іпотекою під 0% річних", – розповів він.

Також уточнюється, що цей контракт є експериментальним, тому будуть визначені конкретні бригади та напрямки служби, які братимуть у ньому участь.

Нагадаємо, що раніше "Телеграф" писав проте, чи просять Генштаб і Міноборони мобілізувати 18-річних.