Не мобілізація, але... Зеленський анонсував "спецконтракти" для 18-річних

Деталі "спеціальної пропозиції" тримаються в таємниці

Президент України Володимир Зеленський заявив, що для молоді від 18 до 24 років готують "спеціальні контракти". Вони мають стимулювати молодих людей вступати до лав української армії.

Деталі про "спецконтракти" планують оприлюднити вже найближчими днями. Про це Зеленський повідомив в інтерв’ю Reuters.

"Бойові досвідчені бригади спільно з Міністерством оборони працюють над варіантом контракту для молодих людей віком від 18 до 24 років. Це для тих, хто хоче вступити в армію добровільно, це — не мобілізація", — заявив президент.

Зеленський також розповів про те, що контракт зі "спеціальними умовами" для молоді від 18 до 24 років передбачатиме багато пільг, різні переваги та дуже високе грошове забезпечення.

Деталі цих "спецконтрактів" будуть оприлюднені вже найближчими днями. Контракт зможуть підписати всі охочі — він розрахований на один рік.

При цьому Зеленський наголосив, що такі контракти — це не мобілізація, а добровільне рішення кожного українця.

Нагадаємо, Україна перебуває на завершальній стадії розробки реформи, яка дозволить залучити до військової служби людей віком від 18 до 25 років. Нинішні механізми мобілізації не є ефективними.

Про це розповів заступник керівника Офісу президента, полковник Павло Паліса, пише The Associated Press. Він вважає, що нинішня система призову в Україні, успадкована з радянських часів, заважає успіху мобілізації, тому Україна вивчає нові варіанти залучення людей до оборони.

Одну з ініціатив у цьому напрямі Паліса назвав "чесний контракт". Він включає фінансові стимули, чіткі гарантії навчання та діалогу між солдатами та їх командирами. План спрямований на залучення переважно 18-25-річних звільнених від мобілізації, а також українців, які мають право на відстрочку або звільнених після ухвалення закону про мобілізацію.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що за даними The Times, президент США Дональд Трамп вимагатиме мобілізації українців від 18 до 25 років в обмін на постачання зброї. Зазначається, що для президента України Володимира Зеленського це може стати "політично смертельним".