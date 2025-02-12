В Украине задумались об отказе от мобилизации

Украинскую армию хотят реформировать

В Украине обсуждают возможность отказа от системы мобилизации. Заменить ее хотят подписанием контрактов с уже мобилизированными гражданами.

Об этом рассказал заместитель главы ОПУ, полковник Павел Палиса в эфире единого марафона. По его словам, это позволит установить четкие сроки прохождения службы.

"Это первый этап из большей программы, где речь пойдет о возможности подписания уже мобилизованными гражданами контрактов с четкими сроками и тоже соответствующими финансовыми требованиями. Речь идет о том, чтобы планово отказаться от мобилизации", — сказал он.

Кроме того, он отметил, что украинцам в возрасте 18-25 лет предложат добровольно присоединиться к Силам обороны в рамках пилотного проекта, который предусматривает краткосрочный контракт с финансовой мотивацией.

По словам Палисы, в настоящее время идут работы над созданием механизма "предохранителей", чтобы условия контракта четко выполнялись. Кроме того, работа идет с представителями гражданского общества.

Механизм заключения контрактов будут испытывать на отдельных бригадах.

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Минобороны готовит специальную контрактную программу для привлечения молодежи в возрасте 18-24 лет на службу в армии.