ВЛК без черг? Верещук анонсувала запуск електронної системи

Для військовозобов'язаних готують корисне нововведення

Військово-лікарські комісії незабаром почнуть впроваджувати у свою роботу електронні черги. Попередньо, це має зменшити черги та прискорити процес проходження комісій.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. За її словами, нововведення наразі впроваджуватимуть у тестовому режимі протягом тижня.

"Сьогодні провели чергову міжвідомчу робочу зустріч із реформи ВЛК. Невдовзі ВЛК почнуть застосовувати електронні черги. Поки у тестовому режимі", – зазначила Верещук.

Протягом цього тижня чиновниця планує особисто відвідати кілька військово-лікарських комісій, аби особисто поспілкуватися з людьми та оцінити ефективність роботи впроваджених змін. Разом з тим, Верещук подякувала цифровій команді Міністерства оборони України та Командуванню Сухопутних військ ЗСУ за підтримку під час реалізації реформи.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, чому навіть після теоретичного скасування воєнного стану мобілізація може продовжитися, а обмеження на перетин кордону для чоловіків не будуть скасовані.