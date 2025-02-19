До -12 та сніг. Якої погоди чекати у п’яти найбільших містах України 20 лютого
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До весни лишилося 9 днів
Друга половина лютого відзначилася морозами та снігопадами. 20 лютого холодна погода збережеться, проте морози трохи пом'якшаться.
"Телеграф" розповідає про погоду у четвер у п'яти найбільших містах України. За прогнозом метеосайта sinoptik.ua, буде прохолодно, місцями сніжитиме.
Погода у Києві у четвер, 20 лютого
З ранку й до самого вечора небо у столиці буде вкрите хмарами, проте опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7 градусів морозу, вдень прогнозується 4-6 градусів із позначкою "мінус".
Погода у Харкові у четвер, 20 лютого
Небо буде затягнуте хмарами, зранку сніжитиме. До середини дня сніг послабшає та припиниться. Вночі очікується 10-12 градусів нижче нуля, вдень буде -3 -9 градусів.
Погода в Одесі у четвер, 20 лютого
За прогнозом синоптиків, день буде хмарним, проте без опадів. Вночі градусники покажуть -4 -6 градусів, в денні години очікується від 0 до 4 градусів морозу.
Погода в Дніпрі у четвер, 20 лютого
Весь день небо буде вкрите хмарами, вдень та ввечері — дрібний сніг. Нічна температура повітря встановиться на рівні 8-10 градусів нижче нуля, вдень буде -3 -6 градусів.
Погода у Львові у четвер, 20 лютого
Вранці та вдень очікується ясна погода, а до вечора наповзуть хмари, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4 -6 градусів, в денні години прогнозується 0 -5 градусів.
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