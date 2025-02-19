До -12 та сніг. Якої погоди чекати у п’яти найбільших містах України 20 лютого

До весни лишилося 9 днів

Друга половина лютого відзначилася морозами та снігопадами. 20 лютого холодна погода збережеться, проте морози трохи пом'якшаться.

"Телеграф" розповідає про погоду у четвер у п'яти найбільших містах України. За прогнозом метеосайта sinoptik.ua, буде прохолодно, місцями сніжитиме.

Погода у Києві у четвер, 20 лютого

З ранку й до самого вечора небо у столиці буде вкрите хмарами, проте опадів не передбачається. Вночі стовпчики термометрів опустяться до 7 градусів морозу, вдень прогнозується 4-6 градусів із позначкою "мінус".

Погода у Харкові у четвер, 20 лютого

Небо буде затягнуте хмарами, зранку сніжитиме. До середини дня сніг послабшає та припиниться. Вночі очікується 10-12 градусів нижче нуля, вдень буде -3 -9 градусів.

Погода в Одесі у четвер, 20 лютого

За прогнозом синоптиків, день буде хмарним, проте без опадів. Вночі градусники покажуть -4 -6 градусів, в денні години очікується від 0 до 4 градусів морозу.

Погода в Дніпрі у четвер, 20 лютого

Весь день небо буде вкрите хмарами, вдень та ввечері — дрібний сніг. Нічна температура повітря встановиться на рівні 8-10 градусів нижче нуля, вдень буде -3 -6 градусів.

Погода у Львові у четвер, 20 лютого

Вранці та вдень очікується ясна погода, а до вечора наповзуть хмари, без опадів. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -4 -6 градусів, в денні години прогнозується 0 -5 градусів.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи прийде весна за календарем, з 1 березня. Прогнози оптимістичні.