До -15, але без опадів: якою буде погода в п’яти найбільших містах України 19 лютого

Морози у цей день віщують бурхливу весну та сухе спекотне літо

Погода в Україні залишається холодною, хоча в деяких регіонах спостерігатиметься незначне потепління вдень. Синоптики прогнозують переважно хмарне небо з проясненнями та мінімальну ймовірність опадів.

Про те, якою буде погода у середу, 19 лютого, повідомляє sinoptik.ua. Йдеться про п'ять великих міст України: Київ, Харків, Одесу, Дніпро і Львів.

Київ

У столиці у середу буде хмарно. Температура вночі коливатиметься від -7° до -9°C, а вдень підніметься до -1…-2°C. Опадів у Києві не передбачається, хоча ввечері є невелика ймовірність, що піде сніг.

Прогноз погоди на 19 лютого, Київ

Харків

Харків'ян чекає морозний ранок із температурою до -15°C. Вранці небо буде ясним, проте вдень затягнеться хмарами. Денна температура підніметься до -3…-4°C. Опадів не очікується.

Прогноз погоди на 19 лютого, Харків

Одеса

В Одесі прогнозується ясний безхмарний день. Нічна температура опуститься до -6…-8°C, денна становитиме -1…-3°C, але через вітер швидкістю близько 2 м/с відчуватиметься як -12°C вранці та -4…-6°C вдень. Опадів не передбачається.

Прогноз погоди на 19 лютого, Одеса

Дніпро

У Дніпрі погода буде змінною. Вночі та вранці – хмарно з температурою до -12°C. Вдень хмарність зменшиться, температура підніметься до -3…-5°C. Ввечері небо знову затягнеться хмарами, температура опуститься до -6…-8°C. Вітер слабкий – 0,2-1,2 м/с. Опадів протягом доби не очікується.

Прогноз погоди на 19 лютого, Дніпро

Львів

Львів'ян чекає повністю хмарний день. Температура вночі становитиме -7…-9°C, вдень підніметься до -1…-2°C., але відчуватиметься на кілька градусів холодніше через вітер. Увечері можливий сніг.

Прогноз погоди на 19 лютого, Львів

За народними прикметами, морози у цей день віщують бурхливу весну та сухе спекотне літо. Також про холоди свідчить підняття рівня води у криницях та північний вітер.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, якою буде погода в Україні на початку березня. Очікується, що період сильних морозів завершиться в останніх числах лютого.