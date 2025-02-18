Чи прийде весна за розкладом: якою буде погода в Україні на початку березня
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
- 1470
Чого чекати від погоди на початку весни
Після екстремально теплого січня настав морозний лютий. Однак синоптики очікують, що погода в Україні ближче до початку календарної весни знову стане теплою.
Про це йдеться в даних синоптичного сайту Ventusky. Очікується, що період сильних морозів завершиться в останніх числах лютого.
В останній день зими тепла погода спостерігатиметься у деяких південних областях, а 1 березня тепло прийде і на захід.
Тенденція до потепління зберігатиметься і наступними днями, а вже 3 числа в деяких західних областях можна буде побачити до +18 градусів на стовпчиках термометра.
Щодо нічних заморозків, то очікується, що вони теж завершаться разом із календарною зимою, і вже з першого дня весни вночі можна буде бачити невеликі плюси.
Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.
Як повідомлялося раніше, на півночі Рівненської області в ніч проти 17 лютого зафіксували -27 градусів. Попри це, 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень.