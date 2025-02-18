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Чи прийде весна за розкладом: якою буде погода в Україні на початку березня

Автор
Геннадій Лубенець
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Весна
Весна. Фото Згенеровано ШІ ("Телеграф")

Чого чекати від погоди на початку весни

Після екстремально теплого січня настав морозний лютий. Однак синоптики очікують, що погода в Україні ближче до початку календарної весни знову стане теплою.

Про це йдеться в даних синоптичного сайту Ventusky. Очікується, що період сильних морозів завершиться в останніх числах лютого.

В останній день зими тепла погода спостерігатиметься у деяких південних областях, а 1 березня тепло прийде і на захід.

Погода 28 лютого
Погода 1 березня

Тенденція до потепління зберігатиметься і наступними днями, а вже 3 числа в деяких західних областях можна буде побачити до +18 градусів на стовпчиках термометра.

Погода 2 березня
Погода 3 березня

Щодо нічних заморозків, то очікується, що вони теж завершаться разом із календарною зимою, і вже з першого дня весни вночі можна буде бачити невеликі плюси.

Варто зазначити, що такі довгострокові прогнози зазвичай будуються на підставі історичних даних, а тому картина в прогнозі може сильно відрізнятися від реальної ситуації.

Як повідомлялося раніше, на півночі Рівненської області в ніч проти 17 лютого зафіксували -27 градусів. Попри це, 2025 рік за глобальною середньою температурою може стати одним із трьох найтепліших за всю історію спостережень.

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#Україна #Погода #Весна #Прогноз погоди