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Гарну аномалію помітили на Житомирщині під час снігопадів та морозів (фото)

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
На Житомирщині заквітли підсніжники Новина оновлена 03 лютого 2025, 14:02
На Житомирщині заквітли підсніжники. Фото Колаж "Телеграфу"

"Мінус" на півночі можуть знищити цю красу

Попри прихід в Україну справжньої зими зі снігом, в деяких регіонах продовжують з'являтись природні аномалії. Так, до прикладу, на Житомирщині заквітли підсніжники.

Про це пишуть місцеві канали. Подібну аномалію в Україні спостерігають не вперше, проте чималий "мінус" на півночі може знищити ці квіти.

"Підсніжники заквітли на Житомирщині. Зима точно загубила календар", — йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що на фото видно доволі сильні квіти підсніжників, які майже повністю розкрилися. А це свідчить про тривале тепло, яке для початку лютого та кінця січня аномальне.

Для довідки

Підсніжник звичайний або підсніжник білосніжний — багаторічна цибулинна рослина. Колір квіток цієї рослини схожий на колір молока. Зазвичай підсніжники квітнуть у кінці лютого — березні. Це дуже цінні декоративні рослини, які мають отруйні цибулини.

Нагадаємо, що підсніжники посеред зими не перша весняна аномалія в Україні. Так, нещодавно у Запоріжжі заквітла сакура, яка зазвичай починає пускати свої квіти у кінці березня. Те ж спостерігалось у Мукачево та ще декількох містах. До того ж в Одесі на клумбах помітили кущі троянд, які попри зиму на календарі, рясно квітли.

Раніше "Телеграф" розповідав, що через погодні аномалії в Україні можна буде вирощувати хурму та банани, а от з картоплею буде проблема.

Теги:
#Житомирська область #Зима #Проліски #Аномалія