До -12 и снег. Какой погоды ждать в пяти крупнейших городах Украины 20 февраля

До весны осталось 9 дней

Вторая половина февраля отличилась морозами и снегопадами. 20 февраля холодная погода сохранится, однако холода немного смягчаются.

"Телеграф" рассказывает о погоде в четверг в пяти крупнейших городах Украины. По прогнозу метеосайта sinoptik.ua, будет прохладно, местами будет снежить.

Погода в Киеве в четверг, 20 февраля

С утра и до самого вечера небо в столице будет покрыто облаками, однако осадков не ожидается. Ночью столбики термометров опустятся до 7 градусов мороза, днем прогнозируется 4-6 градусов с отметкой "минус".

Погода в Харькове в четверг, 20 февраля

Небо будет затянуто облаками, утром ожидается снег. К середине дня он ослабеет и прекратится. Ночью ожидается 10-12 градусов ниже нуля, днем -3 -9 градусов.

Погода в Одессе в четверг, 20 февраля

По прогнозу синоптиков, день будет облачным, но без осадков. Ночью градусники покажут -4 –6 градусов, в дневные часы ожидается от 0 до 4 градусов мороза.

Погода в Днепре в четверг, 20 февраля

Днем и вечером будет идти снег. Ночная температура воздуха установится на уровне 8-10 градусов ниже нуля, днем -3 -6 градусов.

Погода во Львове в четверг, 20 февраля

Утром и днем ожидается ясная погода, а к вечеру наползут тучи, без осадков. Ночью столбики термометров опустятся до -4 –6 градусов, в дневные часы прогнозируется 0 –5 градусов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, придет ли весна по календарю с 1 марта. Прогнозы оптимистичны.