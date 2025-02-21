Українці – нація аристократів: історик навів докази нашого шляхетного походження

Значна частина населення України має аристократичне походження через військову еліту — від княжих дружинників до козацтва

Чи часто ви чуєте про українців як про народ, що вічно страждає? Тим часом в Україні еліта завжди мала військове походження. Це були люди війни, чия влада базувалася на природному праві.

Слово "аристократія" походить з грецької мови та означає "влада найкращих". Історично, це родова знать або еліта, яка керувала державою. Олександр Алфьоров, кандидат історичних наук та офіцер ЗСУ, пропонує подивитись на нашу історію під іншим кутом. У відео, яке він презентує, історик стверджує, що в кожному українцеві тече кров аристократів.

Військова еліта: від князівських дружинників до козацтва

Військова еліта була основою українського суспільства. Князі та їхні дружинники, бояри — ті, хто встановив хребет держави. З часом вони трансформувалися в панцирних бояр, шляхту та козацтво. Панцирні бояри Київщини в XIV-XVI століттях становили значну частину населення – до третини.

Цікаво, що на козацький період (XVII століття) 10-15% козацтва становили нащадки шляхетських родин. Це свідчить про безперервність елітарного процесу. Козацтво, як військо Запорізьке, було становим хребтом Гетьманщини. Козаки позиціювали себе як лицарі, що відповідало європейському розумінню елітарного військового стану. Коли комісії з Петербурга питали, чи є серед козаків дворяни, ті масово відповідали ствердно, посилаючись на монарші грамоти, які називали їх "людьми рицарського стану"

Математика аристократії

У X столітті у вас було 16 777 216 прямих предків. Навіть якщо врахувати, що населення Київської Русі було меншим, ніж ця цифра, все одно в наших жилах тече кров багатьох родин, пов'язаних між собою.

Україна – щит Європи

Географічне розташування України, на межі зі степом та іншими цивілізаціями, зумовило необхідність постійного захисту своєї землі. Це сформувало мілітарне суспільство, де воїни були елітою.

Українська шляхта в Російській імперії

Після поділу Речі Посполитої, українські землі опинилися під владою різних імперій. У Російській імперії виявили велику кількість людей, що мали право на дворянство. На Правобережжі понад 340 000 шляхти було позбавлено цього статусу. На Гетьманщині у 1787 році налічувалося 428 442 козаки, що за європейськими мірками належали до лицарського стану.

Зрада чи збереження ідентичності

Чи була зрадою служба в російському дворянстві? Українське дворянство не прийняло правила великоросійського дворянства, а намагалося зберегти свою ідентичність. Малоросійське дворянство розвивало культуру, з нього вийшли такі видатні діячі, як Леся Українка, Михайло Драгоманов, Іван Котляревський та Григорій Квітка-Основ'яненко.

Військовий стан був елітарним в українській історії, і саме він визначав розвиток нашої держави. Тож, цілком можливо, що у ваших жилах тече кров аристократів.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Україна – не "околиця" Росії, а давня держава. Популярний міф вкотре розвінчано.