Цим вчинком Грушевський назавжди змінив історію України: як з’явився Державний Герб

Це рішення, затверджене УЦР, заклало основу сучасної державної символіки та відновило історичний зв'язок із Київською Руссю

Михайло Грушевський – видатний український історик та державний діяч. Він зробив неоціненний внесок у формування державної символіки України, зокрема, запропонувавши тризуб як державний герб у доленосному 1917 році.

Як голова Української Центральної Ради, Грушевський розумів важливість державних символів для становлення молодої української держави. Саме його історичні дослідження та глибоке розуміння української державницької традиції призвели до вибору тризуба – стародавнього символу князя Володимира Великого – як головного геральдичного знаку відродженої України.

У грудні 1917 року, за пропозицією Грушевського, Українська Центральна Рада прийняла історичне рішення про затвердження тризуба як державного символу. Це рішення мало як практичне, так і глибоке символічне значення. Вперше тризуб з'явився на грошових знаках Української Народної Республіки, що стало важливим кроком в утвердженні державності.

Остаточне затвердження тризуба як Великого і Малого державного Герба УНР відбулося також завдяки наполегливості та авторитету Грушевського. Цей вибір не був випадковим – історик вбачав у тризубі символічний зв'язок між княжою добою Київської Русі та модерною українською державністю. Вибір Грушевського виявився настільки вдалим та історично обґрунтованим, що тризуб не тільки став символом УНР, але й пережив десятиліття бездержавності, щоб відродитися як державний символ незалежної України у 1991 році.

Внесок Михайла Грушевського у створення державної символіки України демонструє його далекоглядність як державного діяча та глибоке розуміння історичної традиції. Його вибір тризуба як державного символу став одним із найважливіших елементів української державної ідентичності, що зберігає свою актуальність і сьогодні.

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