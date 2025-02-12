Історичні документи, зокрема московські, підтверджують, що термін "Україна" вживався для позначення різних держав, окремих від Росії

Російська пропаганда століттями намагалася нав'язати світові ідею, що назва "Україна" походить від слова "окраїна", натякаючи на її нібито вторинність і залежність від Росії. Але чи відповідає це історичній правді?

Український історик Олександр Алфьоров розвінчує цей небезпечний наратив, спираючись на історичні факти та документи. Він доводить, що Україна – це не "околиця", а самостійна держава з власною багатовіковою історією.

Небезпечний міф, що проник в усі сфери

За словами Алфьорова, цей міф настільки глибоко вкоренився в російській свідомості, що став частиною їхнього розуміння України. Він проник навіть в міжнародну політику. Згадаємо візит президента США Джорджа Буша-старшого до Києва в 1991 році, де він закликав українців залишатися в складі СРСР, мотивуючи це тим, що Україна – "окраїна".

Лінгвістичні маніпуляції та історичні факти

Алфьоров зазначає, що значення слів можуть змінюватися в різних мовах. Росіяни намагаються прив'язати український термін "Україна" до значення "околиця", проте це маніпуляція. Він закликає критично ставитися до інформації з Вікіпедії, оскільки українська версія статті про походження назви "Україна" часто є перекладом з російської, де просувається вигідна Кремлю інтерпретація. Перша згадка терміну "Україна" датується 1187 роком, коли в літописі згадано смерть переяславського князя Володимира Глібовича, за яким "вся Україна плакала". Історик зауважує, що літопис писався не одразу після події, тому можливо, термін використовувався і раніше. Важливо, що літописець використав саме слово "Україна", а не "Русь" чи "Переяславщина".

Україна – не "марка", а самостійна земля

Російські історики намагаються порівняти термін "Україна" з європейським поняттям "марка" – прикордонна територія. Алфьоров відкидає цю аналогію. На відміну від "марки", "Україна" вживалася для позначення конкретної території, а не просто прикордонної зони.

Московські джерела спростовують міф про "окраїну"

Алфьоров звертається до московських джерел, щоб продемонструвати абсурдність міфу про "окраїну". У царських документах XVII століття термін "Україна" використовувався для позначення різних держав, наприклад, "Литовська Україна" або "Польська Україна". Це свідчить про те, що в тогочасній Московії "Україна" сприймалася як окрема територія, а не просто "околиця".

Петро I у своїх зверненнях до українського населення називав Малоросійський край (тобто Україну) "Україною", що свідчить про ототожнення цих понять. Єлизавета Петрівна, дружина брата гетьмана, писала про відновлення гетьманства в Україні, що свідчить про те, що Україна сприймалася як окрема політична одиниця зі своїми інститутами.

Міф про "окраїну" – це інструмент російської пропаганди, спрямований на приниження української ідентичності та заперечення її історичної самостійності. Історичні джерела та лінгвістичний аналіз переконливо доводять, що Україна – це давня держава з власною історією та культурою, а не просто "околиця" Росії.

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