Значительная часть населения Украины имеет аристократическое происхождение через военную элиту — от княжеских дружинников до казачества

Часто ли вы слышите об украинцах как о вечно страдающем народе? Между тем, в Украине элита всегда имела военное происхождение. Это были люди войны, чья власть базировалась на естественном праве.

Слово "аристократия" происходит из греческого языка и означает "власть лучших". Исторически это родовая знать или элита, управлявшая государством. Александр Алферов, кандидат исторических наук и офицер ВСУ, предлагает посмотреть нашу историю под другим углом. В видео, которое он представит, историк утверждает, что в каждом украинце течет кровь аристократов.

Военная элита: от княжеских дружинников до казачества

Военная элита была основой украинского общества. Князья и их дружинники, бояре – те, кто установил хребет государства. Со временем они трансформировались в панцирных бояр, шляхту и казачество. Панцирные бояре Киевщины в XIV-XVI веках составляли значительную часть населения – до трети.

Интересно, что в казацкий период (XVII век) 10-15% казачества составляли потомки шляхетских семей. Это свидетельствует о непрерывности элитарного процесса. Казачество, как войско Запорожское, было сословным хребтом Гетманщины. Казаки позиционировали себя как рыцари, что соответствовало европейскому пониманию элитарного военного положения. Когда комиссии из Петербурга спрашивали, есть ли среди казаков дворяне, те массово отвечали утвердительно, ссылаясь на монаршие грамоты, называвшие их "людьми рыцарского сословия"

Математика аристократии

В X веке у нас было 16777216 прямых предков. Даже если учесть, что население Киевской Руси было меньше этой цифры, все равно в наших жилах течет кровь многих семей, связанных между собой.

Украина – щит Европы

Географическое расположение Украины на границе со степью и другими цивилизациями обусловило необходимость постоянной защиты своей земли. Это сформировало милитарное общество, где воины были элитой.

Украинская шляхта в Российской империи

После раздела Речи Посполитой, украинские земли оказались под властью разных империй. В Российской империи обнаружили большое количество людей, имевших право на дворянство. На Правобережье более 340 000 шляхты были лишены этого статуса. В Гетманщине в 1787 году насчитывалось 428 442 казака, по европейским меркам принадлежавших к рыцарскому сословию.

Измена или сохранение идентичности

Была ли предательством служба в русском дворянстве? Украинское дворянство не приняло правила великорусского дворянства, а пыталось сохранить свою идентичность. Малороссийское дворянство развивало культуру, из него вышли такие выдающиеся деятели, как Леся Украинка, Михаил Драгоманов, Иван Котляревский и Григорий Квитка-Основьяненко.

Военное сословие было элитарным в украинской истории, и именно оно определяло развитие нашего государства. Итак, вполне возможно, что в ваших жилах течет кровь аристократов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Украина – не "окрестность" России, а древнее государство. Популярный миф в очередной раз развенчан.