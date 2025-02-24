Українці орали верблюдами ще в 19 столітті: історик розповів про використання цих тварин в господарстві

Від середньовічних князівських маєтків до сучасних фермерських господарств — історія верблюдів в Україні налічує понад пів тисячоліття

Коли ми думаємо про традиційне українське господарство, перед очима постають воли, коні та інша звична для наших земель худоба. Проте історія зберегла цікаві свідчення про те, як на українських теренах успішно використовували та верблюдів. Ці "кораблі пустелі" демонстрували вражаючу здатність адаптуватися до місцевих умов та приносити реальну користь господарям.

Історик Вадим Назаренко розповів про верблюдів в українському господарстві від перших згадок до сучасних спроб відродити верблюдівництво. Ця історія варта уваги як яскравий приклад української винахідливості та відкритості до інновацій.

Історія верблюдів в Україні

Верблюди були відомі в Європі з давніх часів. Польський монарх Мєшко І подарував верблюда майбутньому імператорові Оттону ІІІ ще у 986 році. На українських землях верблюди з'явилися, зокрема, у маєтках князів Острозьких на Волині. Можливо, вони потрапили туди після перемоги над татарами біля Вишнівця у 1512 році. У 17 столітті кілька десятків верблюдів перебували в господарствах Острозьких і Радзивілів на Волині.

Господарське використання верблюдів

У 1860 році поміщик Левченко купив у кримських татар двох верблюдів на ярмарку у Вознесенську. Левченку верблюди сподобалися і пізніше він придбав ще 20 верблюдів у Криму й почав використовувати їх у своєму господарстві. Поміщик описав як переваги, так і недоліки використання верблюдів.

Переваги:

Продуктивність: верблюди можуть проїхати за день 60-80 верст, тоді як коні — лише 50-60, а воли — 25-30.

Вантажність: два верблюди можуть спокійно перевозити 80 пудів вантажу, тоді як воли — 50-60 пудів, а коні — 40-50.

Дієта: верблюди їдять навіть недоїдене сіно після овець і люблять бур'яни.

Шерсть: з кожного верблюда можна отримати по 2 кг шерсті на рік.

Оранка землі: верблюдами можна орати землю не гірше, ніж волами та кіньми.

Недоліки:

Погода: верблюдами не можна працювати в сиру і дощову погоду, оскільки вони постійно послизаються і падають.

Витрати: якщо давати верблюдам досхочу солі, то за день вони можуть з'їдати по фунту (410 грам) кожен.

Поведінка: верблюди плюють у людей, що не подобається селянам.

Верблюди в сучасному господарстві

Сьогодні верблюди можуть знову стати актуальними в українському господарстві, особливо в регіонах з сухим кліматом. Розведення верблюдів може забезпечити молоко, шерсть, вовну та інші цінні продукти. Крім того, верблюди можуть бути використані для туристичних цілей, наприклад, для організації верхових маршрутів у степових регіонах України та Криму.

Верблюди залишаються унікальними тваринами, які можуть адаптуватися до різних умов і забезпечувати господарську користь. Їхнє використання в Україні має потенціал для розвитку як традиційних галузей господарства, так і туризму.

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