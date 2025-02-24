Украинцы пахали верблюдами еще в 19 веке: историк рассказал об использовании этих животных в хозяйстве

От средневековых княжеских поместий до современных фермерских хозяйств — история верблюдов в Украине насчитывает более полутысячелетия

Когда мы думаем о традиционном украинском хозяйстве, перед глазами предстают волы, лошади и другой привычный для наших земель скот. Однако история сохранила интересные свидетельства о том, как на украинских территориях успешно использовали и верблюдов. Эти "корабли пустыни" демонстрировали поразительную способность адаптироваться к местным условиям и приносить реальную пользу хозяевам.

Историк Вадим Назаренко рассказал о верблюдах в украинском хозяйстве от первых упоминаний до современных попыток возродить верблюдоводство. Эта история стоит внимания как яркий пример украинской изобретательности и открытости к инновациям.

История верблюдов в Украине

Верблюды были известны в Европе с давних времен. Польский монарх Мешко I подарил верблюду будущему императору Оттону ІІІ еще в 986 году. На украинских землях верблюды появились в частности в имениях князей Острожских на Волыни. Возможно, они попали туда после победы над татарами у Вишневца в 1512 году. В 17 веке несколько десятков верблюдов находились в хозяйствах Острожских и Радзивиллов на Волыни.

Хозяйственное использование верблюдов

В 1860 году помещик Левченко купил у крымских татар двух верблюдов на ярмарке в Вознесенске. Левченко верблюды понравились и позже он приобрел еще 20 верблюдов в Крыму и стал использовать их в своем хозяйстве. Помещик обрисовал как достоинства, так и недочеты использования верблюдов.

Достоинства:

Производительность: верблюды могут проехать за день 60-80 верст, тогда как лошади – всего 50-60, а волы – 25-30.

Грузоподъемность: два верблюда могут спокойно перевозить 80 пудов груза, тогда как волы – 50-60 пудов, а лошади – 40-50.

Диета: верблюды едят даже недоеденное сено после овец и любят сорняки.

ШЕРСТЬ: с каждого верблюда можно получить по 2 кг шерсти в год.

Пахота земли: верблюдами можно пахать землю не хуже, чем волами и конями.

Недостатки:

Погода: верблюдами нельзя работать в сырую и дождливую погоду, поскольку они постоянно ускользают и падают.

Расход: если давать верблюдам вволю соли, то за день они могут съедать по фунту (410 грамм) каждый.

Поведение: верблюды плюют в людей, что не нравится крестьянам.

Верблюды в современном хозяйстве

Сегодня верблюды могут снова стать актуальными в украинском хозяйстве, особенно в регионах с сухим климатом. Разведение верблюдов может обеспечить молоко, шерсть, шерсть и другие ценные продукты. Кроме того, верблюды могут использоваться для туристических целей, например, для организации верховых маршрутов в степных регионах Украины и Крыма.

Верблюды остаются уникальными животными, которые могут адаптироваться к разным условиям и обеспечивать хозяйственную пользу. Их использование в Украине имеет потенциал для развития как традиционных отраслей хозяйства, так и туризма.

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