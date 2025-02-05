Як змінювався український хліб: від скіфських зеренотерок до радянських хлібокомбінатів

У серці української культури – хліб, який протягом тисячоліть був не просто їжею, а символом життя, стійкості та національної самобутності

Протягом тисячоліть хліб був не просто їжею для українців, а й символом життя, процвітання та національної ідентичності. "Де хліба вдосталь – там і до мистецтва час", – говорить народна мудрість, і історія це підтверджує.

Землеробство на території України з'явилося 7-8 тисяч років тому, під час неолітичної революції. Пшениця потрапила на наші землі двома шляхами: через Балкани та нижнє Подунав'я, а також з Центральної Європи через сучасні Волинь і Галичину.

Перші хлібороби на українських землях

Трипільці, які першими масово зайнялися землеробством на наших землях, виявились напрочуд прогресивними господарями. Вони використовували дві системи землеробства: сівозміну та підсічно-вогневу. При підсічно-вогневому методі ділянки лісу випалювали, а попіл слугував добривом. Археологи знаходять у трипільських поселеннях численні зернотерки – кам'яні знаряддя для перетирання зерна на борошно. Цікаво, що сучасна кутя, можливо, є прямою спадкоємицею трипільських каш.

Від скіфів до Київської Русі

За свідченням Геродота, скіфи-землероби вирощували пшеницю не лише для власного споживання, але й на продаж. Завдяки прибуткам від торгівлі зерном була створена знаменита скіфська пектораль – шедевр античного ювелірного мистецтва.

До часів Ярослава Мудрого набір злаків на полях Київщини майже не змінився з трипільських часів. Революційні зміни почалися у X столітті з появою жита, яке спочатку вважалося бур'яном у Туреччині, але виявилося надзвичайно стійким до холодів.

Революція в хлібопеченні

Найбільшою революцією в історії хліба стало відкриття закваски. Вважається, що перша закваска з'явилася випадково – це було тісто, забуте в неочищеній посудині. Промислові дріжджі з'явилися лише у 1883 році завдяки данському мікробіологу Емілю Християну Гансену.

Літописець Нестор згадує, що князь Володимир у 996 році наказував розвозити по Києву вози з хлібом, м'ясом та квасом для нужденних. Квас тоді був алкогольним напоєм – звідси й пішло слово "квасити".

Обрядовий хліб

Українці створили складну систему обрядових хлібів. На Великдень, окрім паски, пекли особливий хліб – артос, прикрашений зображенням Христа. На заході України великодній хліб називали "баба" або "бабка" – можливо, саме він став прообразом знаменитої польської та неаполітанської ромової баби.

На Різдво в різних регіонах випікали свої особливі хліби: книш на Середньому Подніпров'ї, керечун на Закарпатті, фігурні пряники "коні" та "барани" на Полтавщині та Слобожанщині. На Маковія готували шулики – коржики, які плавали в соусі з меду та маку.

Весільний коровай випікали колективно, з особливими ритуалами. Крім короваю, пекли "шишки" – спеціальне печиво, з яким ходили запрошувати гостей на весілля.

Трагічні сторінки історії

У ХХ столітті Україна пережила три голодомори. Перший (1921-1923) став наслідком конфіскації зерна радянською владою. Під час Голодомору 1932-33 років люди намагалися вижити, роблячи "хліб" з жолудів, картопляного лушпиння, кори осики та берези, листя кропиви. Третій голод (1946-1947) був спричинений тим, що сталінський режим вивозив українське зерно до країн "соціалістичного табору".

Індустріалізація та відродження традицій

У 1930-х роках радянська влада створила систему хлібокомбінатів, що призвело до стандартизації хліба. Традиційну закваску замінили дріжджами, а борошно грубого помелу – високосортним. Хліб став більш однорідним, але менш корисним.

Сьогодні в Україні відроджуються давні традиції хлібопечення. Пекарі експериментують з різними видами борошна – з гречки, льону, вівса, спельти. Повертається мода на хліб на заквасці. В цьому поєднанні давніх традицій із сучасними технологіями – запорука збереження унікальної української хлібної культури для майбутніх поколінь.

Історія українського хліба – це літопис народу, який через найтяжчі випробування проніс любов до своєї землі та вірність традиціям предків. Від трипільських зернотерок до сучасних крафтових пекарень, вона розповідає неймовірну сагу про виживання, традиції та незламний дух народу.

Раніше "Телеграф" розповідав, чи пекли хліб трипільці. Історик розкрив несподівану правду про стародавню культуру.