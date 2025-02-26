Що буде з тими, хто палить суху траву: мережу сколихнуло жартівливе відео ДСНС

Записали відео, аби не тільки підняти настрій українцям, але й зробити важливе попередження

У Борисполі рятувальники перед початком весни записали відео у розважальній формі з важливим попередженням. Вони закликали українців не спалювати суху траву.

Відповідне відео поширили у Тік Ток. На опублікованих кадрах помітно, що ДСНС-ник у ролі бабусі підпалює сірник, після чого у кадрі з'являються інші рятувальники на службовій машині.

Потім працівник служби починає бігати за бабцею, яка нібито палила суху траву. Інший в цей час танцював під музику.

На наступному кадрі вже рятувальники показали, як оформлюють документи. Дійство відбувалось під популярну пісню — Naughty Boy Sam Smith "La La La".

Ймовірніше автори відео хотіли показати, що відповідальності за спалювання сухої трави не уникнути. Тому і зняли відео, аби не тільки підняти настрій українцям, але й зробити важливе попередження. Адже більшість і досі не розуміє наслідки таких дій.

Реакція мережі

Користувачам Тік Ток сподобалось те, в якій формі рятувальники нагадали про це. Вони дякували за відео, ділились своїми історіями, інші писали, що відео має стати популярним.

Українці також написали, що це "класна екологічна реклама". А також зазначали, що "прикольно бачити ці тренди, які зняли наші".

А ми при нагоді нагадаємо, що за спалювання сухої трави передбачена відповідальність, оскільки це може спричинити пожежу, завдати шкоди довкіллю та загрожувати життю людей.

Що загрожує паліям трави

По-перше, за такі дії загрожують штрафи (ст. 77-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення):

1. За спалювання стерні, луків, пасовищ, рослинності чи її залишків та опалого листя на землях сільськогосподарського призначення, у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях у населених пунктах:

від 180 до 360 неоподатковуваних мінімумів доходів (3 060 – 6 120 грн) – для громадян;

від 900 до 1260 неоподатковуваних мінімумів (15 300 – 21 420 грн) – для посадових осіб.

2. За ті ж дії на територіях і об’єктах природно-заповідного фонду:

від 360 до 720 неоподатковуваних мінімумів (6 120 – 12 240 грн) – для громадян;

від 1260 до 1800 неоподатковуваних мінімумів (21 420 – 30 600 грн) – для посадових осіб.

Кримінальна відповідальність за спалювання трави

Є і кримінальна відповідальність: за ґрати можна потрапити на термін до 10 років. Це передбачено ст. 245 Кримінального кодексу України.

Так, за знищення чи пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, уздовж залізниць, стерні, сухих трав, рослинності на землях сільськогосподарського призначення загрожує:

штраф від 5400 до 9000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (91 800 – 153 000 грн);

або обмеження волі на строк від 2 до 5 років;

або позбавлення волі на той самий строк.

За такі ж дії, якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин чи інші тяжкі наслідки, палія можуть відправити до в’язниці на строк від 5 до 10 років.

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