Что будет с теми, кто сжигает сухую траву: сеть всколыхнуло шуточное видео ГСЧС

Записали видео, чтобы не только поднять настроение украинцам, но и сделать важное предупреждение

В Борисполе спасатели перед началом весны записали видео в развлекательной форме с важным предупреждением. Они призвали украинцев не сжигать сухую траву.

Соответствующее видео распространили в Тик Ток. На опубликованных кадрах заметно, что ГСЧС-ник в роли бабушки поджигает спичку, после чего в кадре появляются другие спасатели на служебной машине.

Затем работник службы начинает бегать за бабушкой, которая якобы жгла сухую траву. Другой в это время танцевал под музыку.

На следующем кадре уже спасатели показали, как оформляют документы. Действо происходило под популярную песню — Naughty Boy Sam Smith "La La La".

Вероятнее всего авторы видео хотели показать, что ответственности за сжигание сухой травы не избежать. Поэтому и сняли видео, чтобы не только поднять настроение украинцам, но и сделать важное предупреждение. Ведь большинство до сих пор не понимает последствия таких действий.

Реакция сети

Пользователям Тик Ток понравилось то, в какой форме спасатели напомнили об этом. Они благодарили за видео, делились своими историями, другие писали, что видео должно стать популярным.

Украинцы также написали, что это "классная экологическая реклама". А также отмечали, что "прикольно видеть эти тренды, которые сняли наши".

А мы при случае напомним, что за сжигание сухой травы предусмотрена ответственность, поскольку это может вызвать пожар, нанести вред окружающей среде и угрожать жизни людей.

Что грозит поджигателям травы

Во-первых, за такие действия грозят штрафы (ст. 77-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях):

1. За сжигание стерни, лугов, пастбищ, растительности или ее остатков и опавших листьев на землях сельскохозяйственного назначения, в полосах отвода автомобильных дорог и железных дорог, в парках, других зеленых насаждениях в населенных пунктах:

от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов (3 060 — 6 120 грн) — для граждан;

от 900 до 1260 необлагаемых минимумов (15 300 — 21 420 грн) — для должностных лиц.

2. За те же действия на территориях и объектах природно-заповедного фонда:

от 360 до 720 необлагаемых минимумов (6 120 — 12 240 грн) — для граждан;

от 1260 до 1800 необлагаемых минимумов (21 420 — 30 600 грн) — для должностных лиц.

Уголовная ответственность за сжигание травы

Есть и уголовная ответственность: за решетку можно попасть на срок до 10 лет. Это предусмотрено ст. 245 Уголовного кодекса Украины.

Так, за уничтожение или повреждение лесных массивов, зеленых насаждений вокруг населенных пунктов, вдоль железных дорог, стерни, сухих трав, растительности на землях сельскохозяйственного назначения грозит:

штраф от 5400 до 9000 необлагаемых минимумов доходов граждан (91 800 — 153 000 грн);

или ограничение свободы на срок от 2 до 5 лет;

или лишение свободы на тот же срок.

За такие же действия, если они повлекли гибель людей, массовую гибель животных или другие тяжкие последствия, поджигателя могут отправить в тюрьму на срок от 5 до 10 лет.

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