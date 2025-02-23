Гарфілд наводить шурхіт? Товстий кіт смішно налякав "пса Патрона" (відео)

Користувачі соцмереж активно коментують відео

У мережі з’явилося веселе відео, яке мало кого може залишити байдужим. На кадрах величезний рудий кіт, схожий на Гарфілда, налякав собачку породи джек-рассел-тер’єр, схожу на пса Патрона.

Відео опубліковано у соціальній мережі TikTok. Собачка лежить і тремтить, а поруч лежить товстий рудий кіт. На тлі грає весела музика.

"Бідний пес Патрон боїться рудого товстого кота", — йдеться в описі відео.

У коментарях користувачі не приховують емоцій.

"Ви пса патронами годували?", "У нього просто кістка широка", "На Гарфілда схожий", "Автор теж його боїться", "Він що, вже з'їв одного пса Патрона?", "Я теж злякався", "Я не пес Патрон, але і мені страшно", "Несподівано", "Пес Патрон та його друг, кіт Боєголовка", "Цар бомба", — такі були коментарі до відео.

Нагадаємо, пес Патрон — це джек-рассел-тер’єр, який працює разом із піротехніками ДСНС України. Він український собака-винюхувач вибухівки. Ім’я пса Патрона стало відоме після того, як він допоміг виявити численні міни та вибухонебезпечні предмети на деокупованих територіях України.

Раніше "Телеграф" розповідав, Іван Марунич виконав пісню про "Патрон" під симфонічний оркестр. Президентський оркестр заспівав "хіт".