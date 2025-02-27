Чому 2022 року Залужний відкидав загрозу нападу росіян. Генерал ЗСУ дав несподіване пояснення

СЗР і ГУР вивозили своїх людей з Києва за кілька тижнів до вторгнення

Напередодні повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року низка українських військових структур вивозили своїх людей із Києва. А в цей час тодішній головнокомандувач Валерій Залужний заспокоював громадян, що загрози наступу росіян нема, а це "лише психологічний тиск".

В інтерв’ю "Телеграфу" колишній радник головкома ЗСУ (з 2021) Віктор Назаров висловив свої припущення такої поведінки головнокомандувача.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

— Зі мною він з цього приводу не радився, і я йому пропозиції не готував. Можливо, як головнокомандувач, як член команди, він просто робив це повідомлення в загальному тренді, який був на той час. Такі заяви робив міністр оборони, народні депутати, секретар РНБО. Домінувало бачення, що все якось минеться, — згадує генерал-майор ЗСУ.

Він спростував припущення, що 24 лютого в Генштабі ЗСУ панував хаос.

— Я не знаю, наскільки ця інформація на сьогодні є таємною. Мабуть, ні. Але я знаю достеменно, що ще за кілька днів або навіть тижнів деякі наші структурні підрозділи, як Служба зовнішньої розвідки, той же ГУР (Головне управління розвідки Міноборони) вивозили з Києва своїх людей, — каже Віктор Назаров.

За його словами, Генеральний штаб, мабуть, єдина структура, яка залишилась в Києві в повному складі.

— Мені відомо, що багато керівників Міністерства оборони, у тому числі з посад на рівні заступника, змушено евакуювалися. Хоча, на моє переконання, враховуючи трирічний досвід війни, у воєнний час Міністерство оборони, як цивільний орган, має взагалі припинити своє функціонування у тому вигляді, в якому на сьогодні існує. Крім якихось чвар, постійних конфліктів щодо того, хто головніший — воно (міністерство. — Ред.) чи ГШ, решта досягнень під питанням. Хай вони працюють у мирний час. На воєнний час можна і, думаю, краще мати один обʼєднаний орган з оборони держави, — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи була Україна готова до війни три роки тому.