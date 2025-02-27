Рус

Чому 2022 року Залужний відкидав загрозу нападу росіян. Генерал ЗСУ дав несподіване пояснення

Автор
Ігор Тимофєєв
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Валерій Залужний Новина оновлена 27 лютого 2025, 15:03
Валерій Залужний. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

СЗР і ГУР вивозили своїх людей з Києва за кілька тижнів до вторгнення

Напередодні повномасштабного російського вторгнення у лютому 2022 року низка українських військових структур вивозили своїх людей із Києва. А в цей час тодішній головнокомандувач Валерій Залужний заспокоював громадян, що загрози наступу росіян нема, а це "лише психологічний тиск".

В інтерв’ю "Телеграфу" колишній радник головкома ЗСУ (з 2021) Віктор Назаров висловив свої припущення такої поведінки головнокомандувача.

Більше читайте у публікації: "Влада порушила негласну домовленість з військовими, — генерал Назаров про тиск на Залужного, "здачу" півдня і переговори з РФ".

— Зі мною він з цього приводу не радився, і я йому пропозиції не готував. Можливо, як головнокомандувач, як член команди, він просто робив це повідомлення в загальному тренді, який був на той час. Такі заяви робив міністр оборони, народні депутати, секретар РНБО. Домінувало бачення, що все якось минеться, — згадує генерал-майор ЗСУ.

Він спростував припущення, що 24 лютого в Генштабі ЗСУ панував хаос.

— Я не знаю, наскільки ця інформація на сьогодні є таємною. Мабуть, ні. Але я знаю достеменно, що ще за кілька днів або навіть тижнів деякі наші структурні підрозділи, як Служба зовнішньої розвідки, той же ГУР (Головне управління розвідки Міноборони) вивозили з Києва своїх людей, — каже Віктор Назаров.

За його словами, Генеральний штаб, мабуть, єдина структура, яка залишилась в Києві в повному складі.

— Мені відомо, що багато керівників Міністерства оборони, у тому числі з посад на рівні заступника, змушено евакуювалися. Хоча, на моє переконання, враховуючи трирічний досвід війни, у воєнний час Міністерство оборони, як цивільний орган, має взагалі припинити своє функціонування у тому вигляді, в якому на сьогодні існує. Крім якихось чвар, постійних конфліктів щодо того, хто головніший — воно (міністерство. — Ред.) чи ГШ, решта досягнень під питанням. Хай вони працюють у мирний час. На воєнний час можна і, думаю, краще мати один обʼєднаний орган з оборони держави, — підсумував генерал.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чи була Україна готова до війни три роки тому.