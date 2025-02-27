Почему в 2022 году Залужный отвергал угрозу нападения россиян. Генерал ВСУ дал неожиданное объяснение

СВР и ГУР вывозили своих людей из Киева за несколько недель до вторжения

В преддверии полномасштабного российского вторжения в феврале 2022 года ряд украинских военных структур вывозили своих людей из Киева. А в это время тогдашний главнокомандующий Валерий Залужный успокаивал граждан, что угрозы наступления россиян нет, а это "только психологическое давление".

В интервью "Телеграфу" бывший советник главкома ВСУ (с 2021) Виктор Назаров высказал свое объяснение такого поведения главнокомандующего.

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— Со мной он на этот счет не советовался, и я ему предложения не готовил. Возможно, как главнокомандующий, как член команды, он просто делал это сообщение в общем тренде, который был в то время. Такие заявления делал министр обороны, народные депутаты, секретарь СНБО. Доминировало видение, что все как-то пройдет, — вспоминает генерал-майор ВСУ.

Он опроверг предположение, что 24 февраля в Генштабе ВСУ царил хаос.

— Я не знаю, насколько эта информация сегодня является тайной. Наверное, нет. Но я знаю, что еще через несколько дней или даже недель некоторые наши структурные подразделения, как Служба внешней разведки, то же ГУР (Главное управление разведки Минобороны) вывозили из Киева своих людей, — говорит Виктор Назаров.

По его словам, Генеральный штаб, вероятно, единственная структура, которая осталась в Киеве в полном составе.

— Мне известно, что многие руководители Министерства обороны, в том числе с должностей на уровне заместителя, вынужденно эвакуировались. Хотя, по моему убеждению, учитывая трехлетний опыт войны, в военное время Министерство обороны, как гражданский орган, должно вообще прекратить свое функционирование в том виде, в котором сегодня существует. Кроме каких-то раздоров, постоянных конфликтов о том, кто главнее — оно (министерство. — Ред.) или ГШ, остальные достижения под вопросом. Пусть они трудятся в мирное время. На военное время можно и, думаю, лучше иметь один объединенный орган по обороне государства, — подытожил генерал.

Напомним, ранее он объяснил "Телеграфу", была ли Украина готова к войне три года назад.