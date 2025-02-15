Росія виробляє більше зброї, ніж усі країни НАТО: Рютте зробив визнання у Мюнхені
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НАТО має не допустити нового нападу Росії на Україну, заявив Рютте
Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте заявив, що Альянс має й надалі підтримувати Україну у відбитті російської агресії.
Про це написав у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко. Він опублікував тези виступу Генсека НАТО у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.
Рютте наголосив: НАТО має далі надавати підтримку Україні: відправляти зброю, інструкторів та забезпечити для України найкращі умови на переговорному майданчику.
Рютте також додав, що Росія за три роки виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору за рік. НАТО має не допустити нового нападу Росії на Україну, заявив генеральний секретар.
"Ключовим питанням на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі буде те, яким чином ми можемо збільшити наші оборонні потужності, бо ані Європа, ані США не виготовляють достатньо зброї", — зазначив Марк Рютте.
Нагадаємо, Марк Рютте заявляв, що Україні ніколи не давали обіцянок щодо членства в НАТО. Він додав: це можливо теоретично, але "чітко це не було прописано".
Як повідомляв "Телеграф", сенатор США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що Україну слід взяти до НАТО у разі повторного нападу Росії.