Росія виробляє більше зброї, ніж усі країни НАТО: Рютте зробив визнання у Мюнхені

НАТО має не допустити нового нападу Росії на Україну, заявив Рютте

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Марк Рютте заявив, що Альянс має й надалі підтримувати Україну у відбитті російської агресії.

Про це написав у Telegram народний депутат України Олексій Гончаренко. Він опублікував тези виступу Генсека НАТО у рамках Мюнхенської конференції з безпеки.

Рютте наголосив: НАТО має далі надавати підтримку Україні: відправляти зброю, інструкторів та забезпечити для України найкращі умови на переговорному майданчику.

Рютте також додав, що Росія за три роки виробляє більше зброї та боєприпасів, ніж усі країни-члени Організації Північноатлантичного договору за рік. НАТО має не допустити нового нападу Росії на Україну, заявив генеральний секретар.

"Ключовим питанням на цьогорічному саміті НАТО в Гаазі буде те, яким чином ми можемо збільшити наші оборонні потужності, бо ані Європа, ані США не виготовляють достатньо зброї", — зазначив Марк Рютте.

Нагадаємо, Марк Рютте заявляв, що Україні ніколи не давали обіцянок щодо членства в НАТО. Він додав: це можливо теоретично, але "чітко це не було прописано".

Як повідомляв "Телеграф", сенатор США від республіканців Ліндсі Грем заявив, що Україну слід взяти до НАТО у разі повторного нападу Росії.