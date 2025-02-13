Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров вказав на повільність Заходу

"У НАТО закликали готуватися до війни з Росією та масової мобілізації. Глава військового комітету НАТО Бауер закликав: влада країн-членів блоку та їх населення мають бути готовими до повномасштабної війни з Росією".

До останнього часу найдовшими жирафами вважалися малайські жирафи.

Але! Як з’ясувалося, не вони є рекордсменами з тугодумства, не до них, не до малайських "доходить пізніше за всіх".

Найбільш шиясті жирафи мешкають у військових колегіях НАТО.

Тільки зараз, наприкінці третього року війни, вони зрозуміли, що напад Росії на країни НАТО неминучий.

Це станеться навіть не тому, що Росія хоче це зробити, а лише через те, що тільки війна, окупація та паразитація є єдиною формою її існування.

Неможливість грабувати і ґвалтувати сусідів вганяє Росію в таку ж депресію, в яку впадає професійний кишеньковий злодій, втративши руки.

Джерело: пост Невзорова в Telegram