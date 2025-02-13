Лише під кінець третього року війни в НАТО зрозуміли, що напад Росії неминучий - Олександр Невзоров
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Російський журналіст, телеведучий і публіцист Олександр Невзоров вказав на повільність Заходу
"У НАТО закликали готуватися до війни з Росією та масової мобілізації. Глава військового комітету НАТО Бауер закликав: влада країн-членів блоку та їх населення мають бути готовими до повномасштабної війни з Росією".
До останнього часу найдовшими жирафами вважалися малайські жирафи.
Але! Як з’ясувалося, не вони є рекордсменами з тугодумства, не до них, не до малайських "доходить пізніше за всіх".
Найбільш шиясті жирафи мешкають у військових колегіях НАТО.
Тільки зараз, наприкінці третього року війни, вони зрозуміли, що напад Росії на країни НАТО неминучий.
Це станеться навіть не тому, що Росія хоче це зробити, а лише через те, що тільки війна, окупація та паразитація є єдиною формою її існування.
Неможливість грабувати і ґвалтувати сусідів вганяє Росію в таку ж депресію, в яку впадає професійний кишеньковий злодій, втративши руки.
Джерело: пост Невзорова в Telegram
Думки, висловлені в рубриці блоги, належать автору.
Редакція не несе відповідальності за їх зміст.