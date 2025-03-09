Шевченко приніс в українську мову багато нових слів: що вони значать
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Вивчайте українську мову разом із "Телеграфом"
День народження Тараса Шевченка 9 березня. Кожного року ми згадуємо не лише його поезію, а й мовну революцію, яку він започаткував. Письменник увів у широкий вжиток багато слів, які ми часто вживаємо.
"Телеграф" розповість про такі слова, як "високочолий", "вогняний", "мордуватися", "почимчикувати" та "фортеця". А також, яке значення мають ці слова і як вони вплинули на формування сучасної української мови
Варто зазначити, що Шевченко не тільки залишив поетичний спадок, а й створив ряд авторських неологізмів. Вони й досі звучать у кожному кутку нашої літературної традиції.
"Високочолий" — що означає це слово
Це слово вперше з’явилося у поемі "Катерина" Воно символізує шляхетність, гордість та велич, що відображає внутрішню красу людини. У прямому значенні — людина, яка має високе чоло.
Попід горою, яром, долом,
Мов ті діди високочолі,
Дуби з гетьманщини стоять
Що означає слово "Вогняний"
Воно передає палаючу енергію, пристрасність і дух невгамовності. Воно стало символом сили та запалу, що характеризують не тільки поета, а й український народ. Пряме значення — той, що запалює або те, що запалює, гарячий, пекучий.
"Мордуватися" — слово, яке вигадав Шевченко, значення
Цей яскравий неологізм додає мові живості, відображаючи легкість сприйняття життєвих труднощів і здатність посміятися навіть у найскладніших обставинах. У прямому значенні — зазнавати труднощів, фізичних або моральних страждань.
Яке значення має слово "Почимчикувати"
Синонім до слова "піти". "Почимчикуємо спочивати", "Набралася молодиця глечиків чимало, та з хутора й почимчикувала".
"Фортеця"
Шевченко, коли використовував це слово, то підкреслював непохитність та стійкість українського народу у боротьбі за волю та незалежність. У прямому значенні — укріплений пункт з міцними капітальними спорудами, гарнізоном, озброєнням і запасами або надійний захист, опора, твердиня.
Творчість Тараса Шевченка та його сучасників не лише прикрасила українську літературу, а й сформувала мовну ідентичність, яка є фундаментом для національної свідомості. Його мовні винаходи надихають нас до самовираження, до прагнення до краси й волі, нагадуючи, що мова – це не просто засіб спілкування, а справжня зброя, здатна змінити світ.
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