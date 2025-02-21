Герць, шкодляк та чічка. 10 автентичних слів українською — перевірте, чи знаєте ви їх
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Будь-яка мова, у тому числі українська, поповнюється новими словами
У п’ятницю, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови. Це свято запроваджено ЮНЕСКО у 1999 році і з 2000 року відзначається у всьому світі, в тому числі в Україні. Наша мова налічує понад 256 тисяч слів та продовжує поповнюватися новими словами.
"Телеграф" публікує добірку 10 автентичних слів українською мовою. Ці слова є частиною культурної спадщини українського народу.
Список цікавих та автентичних слів української мови:
- Галяретка – мармелад;
- Герць – поєдинок, змагання;
- Громовина — блискавка;
- Льоди — морозиво;
- Маринарка – жіночий жакетик;
- Легіт — легкий і приємний вітерець;
- Чудова — монстр;
- Ринва — труба;
- Чічка – гарна дівчина;
- Шкодляк – жадібна людина.
Нагадаємо, українська мова впродовж 300 років зазнавала гонінь і репресій у Російській імперії, а потім понад 70 років зазнавала репресій за радянських часів. Московія поглинала Україну, намагалася асимілювати її населення та знищити її мову та культуру. Сучасна війна проти України є продовженням дій попередників нинішньої Російської Федерації.
Раніше "Телеграф" розповідав, що таке кушпела чи шаруга українською. Наша мова багата на цікаві слова та вирази.