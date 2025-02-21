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Герць, шкодляк та чічка. 10 автентичних слів українською — перевірте, чи знаєте ви їх

Автор
Євген Устименко
Дата публікації
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Автор
Українська мова Новина оновлена 21 лютого 2025, 10:51
Українська мова. Фото Колаж "Телеграфу"

Будь-яка мова, у тому числі українська, поповнюється новими словами

У п’ятницю, 21 лютого, відзначається Міжнародний день рідної мови. Це свято запроваджено ЮНЕСКО у 1999 році і з 2000 року відзначається у всьому світі, в тому числі в Україні. Наша мова налічує понад 256 тисяч слів та продовжує поповнюватися новими словами.

"Телеграф" публікує добірку 10 автентичних слів українською мовою. Ці слова є частиною культурної спадщини українського народу.

Список цікавих та автентичних слів української мови:

  • Галяретка – мармелад;
  • Герць – поєдинок, змагання;
  • Громовина — блискавка;
  • Льоди — морозиво;
  • Маринарка – жіночий жакетик;
  • Легіт — легкий і приємний вітерець;
  • Чудова — монстр;
  • Ринва — труба;
  • Чічка – гарна дівчина;
  • Шкодляк – жадібна людина.

Нагадаємо, українська мова впродовж 300 років зазнавала гонінь і репресій у Російській імперії, а потім понад 70 років зазнавала репресій за радянських часів. Московія поглинала Україну, намагалася асимілювати її населення та знищити її мову та культуру. Сучасна війна проти України є продовженням дій попередників нинішньої Російської Федерації.

Раніше "Телеграф" розповідав, що таке кушпела чи шаруга українською. Наша мова багата на цікаві слова та вирази.

Теги:
#Українська мова #Слова #Міжнародний день рідної мови