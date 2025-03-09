Шевченко принес в украинский язык много новых слов: что они значат
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Изучайте украинский язык вместе с "Телеграфом"
День рождения Тараса Шевченко 9 марта. Каждый год мы вспоминаем не только его поэзию, но и основополагающую языковую революцию. Писатель ввел в широкое употребление много слов, которые мы часто употребляем.
"Телеграф" расскажет о таких словах, как "високочолий", "вогняний", "мордуватися", "почимчикувати" та "фортеця" (укр). А также, какое значение имеют эти слова и как они повлияли на формирование современного украинского языка.
Следует отметить, что Шевченко не только оставил поэтическое наследие, но и создал ряд авторских неологизмов. Они до сих пор звучат в каждом уголке нашей литературной традиции.
"Високочолий" — что означает это слово
Это слово впервые появилось в поэме "Ккатерина". Оно символизирует благородство, гордость и величие, отражающее внутреннюю красоту человека. В прямом смысле человек, имеющий высокий лоб.
Попід горою, яром, долом,
Мов ті діди високочолі,
Дуби з гетьманщини стоять
Что означает слово "Вогняний"
Оно передает горящую энергию, страстность и дух неуемности. Оно стало символом силы и страсти, характеризующих не только поэта, но и украинский народ. Прямое значение — зажигающий или зажигающий, горячий, жгучий.
"Мордуватися" — слово, которое придумал Шевченко, значение
Этот яркий неологизм придает языку живости, отражая легкость восприятия жизненных затруднений и способность посмеяться даже в самых сложных обстоятельствах. В прямом смысле — испытывать трудности, физические или моральные страдания.
Какое значение имеет слово "Почимчикувати"
Синоним к слову "уйти". "Почимчикуємо спочивати", "Набралася молодиця глечиків чимало, та з хутора й почимчикувала" (укр).
"Фортеця"
Шевченко, когда использовал это слово, подчеркивал непреклонность и устойчивость украинского народа в борьбе за свободу и независимость. В прямом смысле — укрепленный пункт с крепкими капитальными сооружениями, гарнизоном, вооружением и запасами или надежная защита, опора, твердыня.
Творчество Тараса Шевченко и его современников не только украсило украинскую литературу, но и сформировало языковую идентичность, которая является фундаментом национального сознания. Его языковые изобретения вдохновляют нас к самовыражению, к стремлению к красоте и воле, напоминая, что речь – это не просто средство общения, а настоящее оружие, способное изменить мир.
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