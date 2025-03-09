Шевченко принес в украинский язык много новых слов: что они значат

Изучайте украинский язык вместе с "Телеграфом"

День рождения Тараса Шевченко 9 марта. Каждый год мы вспоминаем не только его поэзию, но и основополагающую языковую революцию. Писатель ввел в широкое употребление много слов, которые мы часто употребляем.

"Телеграф" расскажет о таких словах, как "високочолий", "вогняний", "мордуватися", "почимчикувати" та "фортеця" (укр). А также, какое значение имеют эти слова и как они повлияли на формирование современного украинского языка.

Следует отметить, что Шевченко не только оставил поэтическое наследие, но и создал ряд авторских неологизмов. Они до сих пор звучат в каждом уголке нашей литературной традиции.

"Високочолий" — что означает это слово

Это слово впервые появилось в поэме "Ккатерина". Оно символизирует благородство, гордость и величие, отражающее внутреннюю красоту человека . В прямом смысле человек, имеющий высокий лоб.

Попід горою, яром, долом,

Мов ті діди високочолі,

Дуби з гетьманщини стоять

Что означает слово "Вогняний"

Оно передает горящую энергию, страстность и дух неуемности. Оно стало символом силы и страсти , характеризующих не только поэта, но и украинский народ. Прямое значение — зажигающий или зажигающий, горячий, жгучий.

"Мордуватися" — слово, которое придумал Шевченко, значение

Этот яркий неологизм придает языку живости, отражая легкость восприятия жизненных затруднений и способность посмеяться даже в самых сложных обстоятельствах . В прямом смысле — испытывать трудности, физические или моральные страдания.

Какое значение имеет слово "Почимчикувати"

Синоним к слову "уйти". "Почимчикуємо спочивати", "Набралася молодиця глечиків чимало, та з хутора й почимчикувала" (укр).

"Фортеця"

Шевченко, когда использовал это слово, подчеркивал непреклонность и устойчивость украинского народа в борьбе за свободу и независимость . В прямом смысле — укрепленный пункт с крепкими капитальными сооружениями, гарнизоном, вооружением и запасами или надежная защита, опора, твердыня.

Творчество Тараса Шевченко и его современников не только украсило украинскую литературу, но и сформировало языковую идентичность, которая является фундаментом национального сознания. Его языковые изобретения вдохновляют нас к самовыражению, к стремлению к красоте и воле, напоминая, что речь – это не просто средство общения, а настоящее оружие, способное изменить мир.

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