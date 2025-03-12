Зуби з підводним камінням. Що не так з безкоштовною стоматологією для військових і ветеранів

На одного військового передбачено 35 тисяч на протезування й 25 тисяч на лікування

В Україні існує державна програма, яка забезпечує безоплатні стоматологічні послуги для військових та ветеранів. Вона передбачає, що за кожним військовим закріплена чималенька сума, яку він на рік може витратити на стоматологію. Програма час від часу оновлюється, додаються нові послуги та збільшуються суми. Станом на зараз це 35 тисяч гривень на протезування й 25 тисяч гривень на лікування.

Однак у програмі є багато "підводних каменів" та нюансів, про які матиме час дізнатися людина із зубним болем. "Телеграф" вирішив розібрати усі нюанси цієї програми та розповідає, як нею скористатися.

Хто може скористатися та що для цього потрібно

Послугами протезування та зуболікування можуть скористатися:

учасники бойових дій,

ветерани війни, особи з інвалідністю внаслідок війни,

військовослужбовці, які поки не отримали статус учасника бойових дій, але продовжують виконувати бойові завдання.

У стоматологію треба принести не лише свої хворі зуби, а ще й паспорт, картку платника податків (при відсутності – надати серію та номер паспорта) та посвідчення (учасника бойових дій/особи з інвалідністю внаслідок війни/посвідчення учасника війни та/або військовий квиток осіб рядового, сержантського і старшинського складу). Все це з копіями.

Якщо посвідчення УБД немає, підходить довідка про участь в обороні України. Далі треба буде заповнити заяву.

Також річ, яку варто розуміти — це те, що переважно послуги надають не приватні стоматологічні клініки, а саме державні установи. Повний список стоматологічних клінік можна знайти на карті НСЗУ під назвою "Надавачі медичних послуг за напрямом "Зубопротезування…". Стоматології підписані юридичними назвами, за якими їх впізнає хіба що податкова. Тому пацієнту зручніше зателефонувати у кол-центр НСЗУ за номером 16-77. Скажіть оператору, в якій області хочете отримати послуги з лікування зубів.

Приміром, місто Київ: це або так звані КНП (комунальні некомерційні підприємства), або інші бюджетні установи як центральна поліклініка Міноборони, національний університет охорони здоров’я Шупика, університет Богомольця. Винятки — це сучасний "Стоматологічний центр NDC" у Дарницькому районі та "Сімейна амбулаторія" у Вишневому.

По всій Україні доступних для програми приватних клінік одиниці. Наприклад, це Amel Dental Clinic у Дніпрі, ХЮГГЕʼ med у Запоріжжі, медцентр "Мрія" у Кривому Розі, Центр сімейної стоматології у Полтаві.

Що саме можна полікувати

Це загальне лікування на 24 952 грн та зубні протези на 34 966 грн. На згаданій вище карті НСЗУ можна побачити, яку із цих двох типів послуг надає кожна окрема клініка.

Військовим та ветеранам доступні послуги із лікування карієсу, протезування

Кількість послуг та пролікованих зубів визначається лікарем під час консультації та планування лікування та в межах граничної суми.

Підводні камені

Попри те, що за кожним військовим "ходить" 25 тисяч на стоматолога/35 тисяч на протези в рік, ці кошти можна витратити не на все. Також існує специфічне правило: пацієнт не може доплатити кошти із власної кишені у випадку "переліміту" вартості послуг із зубопротезування.

Ветеран Володимир розповів "Телеграфу", що стоматологічні проблеми на фронті є поширеними. Його процедури зайняли близько двох місяців і послугу він отримав.

"У 2023-му році через погану воду або через стрес у мене випав передній зуб. Це часта історія у хлопців на фронті, коли з зубами таке відбувається: або ламаються, або випадають. Я далеко не один такий. Коли повернувся у 2024-му, то шукав цю програму. На той час не сильно доносили до народу, що є таке безкоштовне. І у квітні нарешті з'явилася інформація про перелік закладів. На той момент у Києві було всього дві такі поліклініки", — згадує Володимир, додаючи, що звернувся у військову стоматологічну поліклініку.

Ветеран згадує, що зрадів та пішов домовлятися, щоб йому замінили зуб.

"Я думав, що мені поставлять саме зуб на штифті, щоб я не мав проблем. Я там з ними навіть лаявся, а виявляється, що вони цей тип "зубів" не ставлять взагалі. Тобто це не протез називається, а імплант. Мені запропонували зробити звичайний протез, вставну щелепу. Така пластмасочка. Діватись нікуди, зробив", — каже Володимир.

Далі він виявив для себе другий нюанс програми: за переліміт не можна доплатити і зробити, що вам треба.

"Тоді я кажу:у вас же широкопрофільна поліклініка, у вас же можна комерційно зробити, давайте я вам доплачу, ви мені зробите імплант, і потім уже на інші зуби цей протез. І виявилося, якщо я вже запустився йти по цій програмі, то поліклініка не має права мене обслуговувати на комерційній основі. Не можна доплатити. І це настільки маячня, що уявити складно", — каже військовий.

Чоловік додає, що імпланти є незручними у його випадку, проте зроблені непогано. Розповідає, що має знайомого побратима, у якого так само повипадали зуби через воду і він також не носить протези. Мовляв, розраховував на імплант, але його не вийшло зробити. Хоча у державних клініках найдешевший імплант коштує в районі 15 тисяч гривень. Тому програмі потрібне вдосконалення.

Такими ж є відгуки про програму у соцмережах. Користувачі просять збільшити суму лікування та додати імпланти. Окрім цього, скаржаться, що до переліку послуг не входить послуга професійної гігієни.

Що б можна було покращити: досвід стоматології

Власник приватного Стоматологічного центру NDC Олександр Нарін розповів "Телеграфу", що його клініка почала працювати за урядовою програмою з жовтня 2024 року. За цей час встигла полікувати близько 400 пацієнтів та має чергу на місяць уперед. Послуга є дуже популярною.

Також пояснює, чому у програмі бере участь так мало "приватинків" (клініка єдина в Києві).

"У клініці за цією програмою працюють троє лікарів. Однак ціни за цією програмою дали мінімальні, тому перекриваємо частину витрат нашою основною комерційною діяльністю", — розповідає власник, додаючи, що це швидше соціально відповідальний бізнес, аніж заробляння грошей.

Приміром, за пломбу держава платить 680 грн, з яких близько 170 йде на матеріали, тут також врахована оплата лікаря. Хоча лікар не стане працювати за 10 тисяч у місяць. Комерційна ціна пломби приблизно 1200-1500 грн. НСЗУ компенсує за металокерамічну коронку 2500 грн, а комерційна ціна — 5000. Також у клініці високі стандарти й трошки інший підхід, ніж у комунальних закладах економ-сегменту. Приміром, за годину робитиметься одна пломба чи максимум дві, а не п'ять.

"Тут більше емоційно. Звісно, море вдячності, відгуків. Ось лише задля всіх емоцій ми й лишаємося працювати за цією програмою", — каже Нарін.

Комунальним клінікам за участь у цій програмі дають критичність і бронювання, а приватним — ні. Тобто, клініці не можна взяти бронювання на лікарів, які лікують військових.

Що б можна було покращити у програмі — це змінити перелік матеріалів у програмі протезування, каже власник стоматології. Зокрема, там є матеріал металокераміка (як у 90-х), а зараз всі працюють на цирконії. Нещодавно додали до цього залізні коронки, тобто це будуть залізні зуби.

Також можна було б додати імплантацію після того, як підвищили суму витрат на одного військового.

"Дуже багато приходять із настільки з поганим станом зубної порожнини, що загалом треба ставити імпланти. У нас є українські виробники імплантатів. Включіть у ці 35 000 імплантацію… У комерційній діяльності це не використовується, тому що ми не можемо собі дозволити робити погану роботу, незалежно від того, скільки вона коштує. тобто якщо ви будете у нас у клініці, подивіться наш рівень, ну, ми не жертвуємо якістю. Ми одними матеріалами робимо роботи, де платять 4,000 грн за пломбу та нашим воїнам. Залізні зуби ми відкидаємо", — каже власник стоматології.

Також Нарін додає, що знімні протези не пасуватимуть молодим чоловікам, бо це буде неестетично.

Раніше "Телеграф" писав, що колекторам заборонять вимагати борги з ветеранів війни.