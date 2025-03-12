Зубы с подводными камнями. Что не так с бесплатной стоматологией для военных и ветеранов

На одного военного предусмотрено 35 тысяч на протезирование и 25 тысяч на лечение

В Украине существует государственная программа, которая обеспечивает бесплатные стоматологические услуги для военных и ветеранов. Она предполагает, что за каждым военным закреплена немалая сумма, которую он в год может потратить на стоматологию. Программа время от времени обновляется, добавляются новые услуги и увеличиваются суммы. На сегодня это 35 тысяч гривен на протезирование и 25 тысяч гривен на лечение.

Однако в программе есть много "подводных камней" и нюансов, о которых у человека с зубной болью вряд ли будет время узнавать. "Телеграф" решил разобрать все нюансы этой программы и рассказывает, как ею воспользоваться.

Кто может воспользоваться и что для этого нужно

Услугами протезирования и лечения зубов могут воспользоваться:

участники боевых действий,

ветераны войны, лица с инвалидностью в результате войны,

военнослужащие, пока не получившие статус участника боевых действий, но продолжают выполнять боевые задания.

В стоматологию нужно принести не только свои больные зубы, но и паспорт, карточку налогоплательщика (при отсутствии – предоставить серию и номер паспорта) и удостоверение (участника боевых действий/лица с инвалидностью вследствие войны/удостоверение участника войны и/или военный билет лиц рядового, сержантского и старшинского состава). Всё это с копиями.

Если удостоверения УБД нет, то подходит справка об участии в обороне Украины. Далее нужно будет заполнить заявление.

Также то, что следует понимать — это то, что в основном услуги предоставляют не частные стоматологические клиники, а государственные учреждения. Полный список стоматологических клиник можно найти на карте НСЗУ под названием "Предоставители медицинских услуг по направлению "Зубопротезирование…". Стоматологии подписаны юридическими названиями, по которым их узнает разве что налоговая.

Например, город Киев: это либо так называемые КНП (коммунальные некоммерческие предприятия), либо другие бюджетные учреждения как центральная поликлиника Минобороны, национальный университет здравоохранения Шупика, университет Богомольца. Исключения — это современный "Стоматологический центр NDC" в Дарницком районе и "Семейная амбулатория" в Вишневом под Києвом.

По всей Украине единицы доступных по программе частных клиник. В частности, это Amel Dental Clinic в Днепре, ХЮГГЕmed в Запорожье, медцентр "Мрия" в Кривом Роге, Центр семейной стоматологии в Полтаве.

Что именно можно полечить

Это общее лечение на 24 952 грн и зубные протезы на 34 966 грн. На вышеуказанной карте НСЗУ можно увидеть, какую из этих двух типов услуг предоставляет каждая отдельная клиника.

Военным и ветеранам доступны услуги по лечению кариеса, протезирование.

Число услуг и пролеченных зубов определяется врачом во время консультации и планирования лечения и в пределах предельной суммы.

Подводные камни

Несмотря на то, что за каждым военным "ходит" 25 тысяч на стоматолога/35 тысяч на протезы в год, эти средства можно потратить не на все. Также существует специфическое правило: пациент не может доплатить средства из собственного кармана в случае "перелимита" стоимости услуг по зубопротезированию.

Ветеран Владимир рассказал "Телеграфу", что стоматологические проблемы на фронте распространены. Его процедуры заняли около двух месяцев, но услугу он все же получил.

"В 2023 году из-за плохой воды или из-за стресса у меня выпал передний зуб. Это частая история у ребят на фронте, когда с зубами такое происходит: либо ломаются, либо выпадают. Я далеко не один такой. Когда вернулся в 2024-м, то искал эту программу. На тот момент не сильно доносили до людей, что есть такая бесплатная услуга. И в апреле наконец-то появилась информация о списке учреждений. На тот момент в Киеве было всего две такие поликлиники", — вспоминает Владимир, добавляя, что обратился в военную стоматологическую поликлинику.

Ветеран вспоминает, что обрадовался и пошел договариваться, чтобы ему заменили зуб.

"Я думал, что мне поставят именно зуб на штифте, чтобы у меня не было проблем. Я там с ними даже ругался, а оказывается, что они этот тип "зубов" не ставят вообще. То есть это не протез называется, а имплант. Мне предложили сделать обычный протез, вставную челюсть. Такая пластмассочка. Деваться некуда, сделал", — говорит Владимир.

Далее он обнаружил для себя второй нюанс программы: за перелимит" нельзя доплатить и сделать, что вам нужно.

"Тогда я говорю: у вас же широкопрофильная поликлиника, у вас же можно коммерчески сделать, давайте я вам доплачу, вы мне сделаете имплант, и потом уже на другие зубы этот протез. И оказалось, если я уже запустился идти по этой программе, то поликлиника не имеет права меня обслуживать на коммерческой основе. Нельзя доплатить. И это настолько бред, что представить сложно", — говорит военный.

Мужчина добавляет, что импланты неудобны в его случае, хоть и сделаны неплохо. Рассказывает, что у него есть знакомый побратим, у которого так же выпадали зубы через воду и он также не носит сделанные протезы. Мол, рассчитывал на имплант, но его не получилось сделать. Хотя в государственных клиниках самый дешевый имплант стоит в районе 15 тысяч гривен. Поэтому программе требуется усовершенствование.

Таковы отзывы о программе в соцсетях. Пользователи просят увеличить сумму лечения и добавить импланты. Кроме этого, жалуются, что в список услуг не входит услуга профессиональной гигиены.

Что можно улучшить: опыт стоматологии

Владелец частного Стоматологического центра NDC Александр Нарин рассказал "Телеграфу", что его клиника начала работу по правительственной программе с октября 2024 года. За это время успела полечить около 400 пациентов и имеет очередь на месяц вперед. Услуга очень популярна.

Также объясняет, почему в программе участвует так мало "частников" (клиника единственная в Киеве).

"В клинике по этой программе работают три врача. Однако цены по этой программе дали минимальные, поэтому перекрываем часть расходов нашей основной коммерческой деятельностью", — рассказывает владелец, добавляя, что это скорее социально ответственный бизнес, чем зарабатывание денег.

К примеру, за пломбу государство платит 680 грн, из которых около 170 идет на материалы, здесь также учтена оплата врача. Хотя врач не станет работать за 10 тысяч в месяц. Коммерческая цена пломбы примерно 1200–1500 грн. НСЗУ компенсирует за металлокерамическую коронку 2500 грн, а коммерческая цена — 5000. Также в клинике высокие стандарты и немного другой подход, чем в коммунальных заведениях эконом-сегмента. К примеру, через час будет делаться одна пломба или максимум две, а не пять.

"Здесь дело в эмоциях. Конечно, море благодарности, отзывов. Вот только ради всех эмоций мы и останемся работать в этой программе", — говорит Нарин.

Коммунальным клиникам за участие в этой программе дают критичность и бронирование, а частным – нет. То есть, клинике нельзя взять бронирование на врачей, лечащих военных.

Что можно улучшить в программе — это изменить перечень материалов в программе протезирования, говорит владелец стоматологии. В частности, там числится металлокерамика (как в 90-х), а сейчас все работают на цирконии. Недавно добавили к этому железные коронки, то есть это будут железные зубы.

Также можно было добавить имплантацию после того, как повысили сумму расходов на одного военного.

"Очень многие приходят с настолько плохим состоянием зубной полости, что в целом нужно ставить импланты. У нас есть украинские производители имплантатов. Включите в эти 35 000 имплантацию… В коммерческой деятельности это не используется, потому что мы не можем себе позволить делать плохую работу, независимо от того, сколько она стоит. То есть, если вы будете у нас в клинике, посмотрите наш уровень, ну, мы не жертвуем качеством. Мы одними материалами делаем работы, где платят 4000 грн за пломбу и нашим воинам. Железные зубы мы отбрасываем", — говорит владелец стоматологии.

Также Нарин добавляет, что съемные протезы не будут подходить молодым мужчинам, потому что это будет не эстетично.

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