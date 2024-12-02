Майже чверть населення: нардеп розповіла, скільки в Україні буде ветеранів

Нардеп назвала величезну цифру

В Україні наразі є майже мільйон ветеранів бойових дій. У наступні роки їхня кількість може зрости в рази.

Про це розповіла член парламентського комітету із соціальної політики та прав ветеранів, нардеп "Євросолідарності" Ірина Нікорак в ефірі "Новини Live". За її словами, Україні варто готувати соціум до цього, а не говорити про реінтеграцію військових у мирне життя.

"Станом на нині ми маємо майже мільйон ветеранів — учасників бойових дій починаючи з 2014 року. У перспективі наступних років і спираючись на прогнози Міністерства ветеранів, у нас може бути 4-5 мільйонів ветеранів разом із членами сімей загиблих і безвісти зниклих" — сказала вона.

Нардеп додала, що з урахуванням демографічної ситуації ця цифра становитиме 20-25% від населення країни.

За її словами, у цьому контексті країні варто думати про те, як готувати суспільство до адаптації ветеранів, а не говорити про реінтеграцію ветеранів у суспільство.

Нагадаємо, раніше медик-стрілець Олександр Роменський розповідав "Телеграфу" про те, як говорити з військовими, щоб не торкатися болючих тем.