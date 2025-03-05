Ексклюзивно для ветеранів: Федоров розповів, коли з’явиться і якою буде унікальна версія "Дії"

"Ветеранська" "Дія" розширить можливість отримання державних послуг

Спеціально для ветеранів вже незабаром буде створено спеціальний інтерфейс "Дії", покликаний значно полегшити їм доступ до усього спектру державних послуг.

Про це під час спільного прес-брифінгу Мінветеранів та Мінцифри 5 березня повідомив віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає кореспондент "Телеграфу".

"Запит Міністерства ветеранів був на те, що ветерани повинні отримувати послуги автоматично, у кілька кліків. Вони не повинні шукати інформацію по різним сайтам, тобто вони повинні отримувати висококласний сервіс. Тому виникла така ідея, щоб апгрейднути "Дію". Спеціально для ветеранів буде створена версія "Дії", на базі вже існуючої. Після встановлення ветеранами "Дія" буде автоматично оновлювати свій інтерфейс – і зміниться все, від того, як виглядає значок самої "Дії" на екрані смартфону, до того, як виглядає перший екран і які функції надаються", — розповів Михайло Федоров.

Віцепрем'єр-міністр, міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров та Міністер у справах ветеранів України Наталія Калмикова

За його словами, "ветеранська" версія "Дії" передбачатиме розширений спектр державних послуг, які наразі пропонуються для ветеранів усіма причетними державними установами.

"Це не буде створення нової "Дії", це буде адаптація і створення додаткових сервісів. Програма буде автоматом розуміти (враховуючи інтеграцію з Реєстром ветеранів), що це ветеран, і відразу по-замовчуванню буде змінюватися інтерфейс і всі функції. Окремо для ветеранів буде вкладка про можливості: ветеран буде відразу знати, які для нього можливі гранти, які запускаються кредитні програми, які в його місті є для нього сервіси", — пояснив Федоров.

Щодо строків запуску окремої "ветеранської" версії "Дії", віцепрем’єр зазначив, що її варто чекати вже протягом найближчих трьох місяців.

"По оновленій "Дії", то я поставив задачу своїй команді – за квартал", — наголосив Федоров.

Водночас "Телеграф" поцікавився, як бути тим ветеранам, кому "Дія" не дає можливості відкрити електронне посвідчення ветерана через те, що її поточна версія не передбачає цього у випадку відсутності паспорта у вигляді ID-картки або закордонного паспорту. Федоров пообіцяв, що проблему планують вирішити шляхом верифікації через інші реєстри.

"Не буде цієї проблеми. Звичайно, важливо, щоб у будь-якого громадянина нашої країни з’явилася ID-картка, тому що це верифікація у демографічному реєстрі, це важливо, і ми зрештою всі прийдемо до того, що в нас будуть оновлені документи. Але завдяки інтеграції з іншими реєстрами ми вирішимо цю проблему авторизації, її не буде… Можливо, потрібно створити окрему програму (а можливо, вона вже навіть є, я точно не знаю) по оновленню документів, ID-карток, закордонних паспортів для ветеранів. І це було б важливо для верифікації, враховуючи, що всі програми є-відновлення будуть базуватися у першу чергу на ветеранах", — підкреслив Федоров.

Зазначимо, що наразі частина ветеранів не може оформити електронну версію ветеранського посвідчення, через те, що "Дії" для цього потрібно "підтягнути" фотокартку з інших верифікованих у "Дії" документів (наприклад, з ID-картки, закордонного паспорту тощо). Наразі відомо, що "Дія" дозволятиме це зробити також при наявності електронних водійських прав. Окрім того, як стало відомо "Телеграфу", наразі планується перехід з "паперових" посвідчень УБД на "пластик", що також полегшить відкриття електронної версії цього документу.