У Раді придумали, як спростити життя ветеранів та рідним безвісти зниклих: деталі нового законопроєкту

Новий законопроєкт у Верховній Раді: на кого він вплине?

Війна в Україні внесла суттєві корективи в життя багатьох громадян, включаючи ветеранів та їхні сім'ї. У зв'язку з цим, уряд працює над новими законодавчими ініціативами для забезпечення додаткових соціальних гарантій.

У Верховній Раді України зареєстровано урядовий проєкт № 13033, який передбачає зміни до пункту 6-2 розділу IV "Прикінцеві та перехідні положення" Закону України "Про споживче кредитування". Цей проєкт спрямований на забезпечення додаткових соціальних гарантій для ветеранів війни та уточнення підстав для визнання захищеними категоріями деяких інших осіб.

Основною метою проєкту є визнання ветеранів війни захищеною категорією, що забезпечує додаткові соціальні гарантії у сфері кредитних зобов'язань. Зокрема, до захищених категорій пропонують віднести військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями, розвідувального органу Міністерства оборони та інших, а також членів їх сімей.

Також до захищених категорій будуть включені ветерани війни, особи, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, члени їхніх сімей, члени сімей осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, а також поліцейські та особи рядового та начальницького складу служби цивільного захисту.

Для підтвердження належності до захищених категорій осіб, проєкт передбачає визначення видів підтверджуючих документів, а також надання права кредиторам звертатися до Мінветеранів за підтвердженням цієї інформації.

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