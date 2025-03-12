Україна стикнулася з проблемою у виробництві натовських боєприпасів, – "Українська бронетехніка"

Окремі бюрократичні процеси стають на заваді розвитку виробництва озброєння в Україні

В Україні гальмується запуск виробництва боєприпасів натовських калібрів. Генеральний директор ТОВ "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас вважає причиною цього надмірну бюрократію в Міноборони.

Таку думку він озвучив у програмі "Воєнні підсумки дня", повідомляє пресслужба "Українською бронетехніки". За словами Бельбаса, процеси контрактування артилерійських боєприпасів, що відповідають стандартам НАТО, досить повільні та в'ялі в Україні.

"На жаль, та бюрократична система, яка там створена, вона не дає змогу розвиватися виробництву невпинно… Масштабування виробництв та довготермінові контракти, збільшення обсягів виробництва — це не просто забаганка виробників, це те, що необхідно для нас, бо ми бачимо, що на фронті не вистачає зброї", — заявив Бельбас.

Він вважає, що довготермінові контракти та їх фінансування — саме ті інструменти, які дозволяють приватним виробникам без жодних інвестицій з боку держави відкривати нові виробничі майданчики, збільшувати обсяги виробництва та займатися розробкою нових зразків зброї.

Для "Української бронетехніки", додав Бельбас, головним завданням на 2025 рік якраз і є освоєння виробництва артилерійських пострілів натовських калібрів.

Нагадаємо, ТОВ "Українська бронетехніка" уклала угоду з одним з найбільших оборонних холдингів Європи — Czechoslovak Group (CSG) про спільне виробництво артилерійських боєприпасів натовських калібрів. Вже в 2025 році заплановано виробництво 100 тисячі артилерійських пострілів калібру 155 мм.